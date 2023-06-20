Binance пішла з Великобританії, Ethereum, ймовірно, не визнають цінним папером: що нового на ринку криптовалют

Binance Group подала заяву до Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) про відкликання реєстрації своєї дочірньої компанії Binance Markets Limited (BML). Заява була схвалена регулятором.

Binance відкликала ліцензію у Великій Британії

Організація не зможе надавати жодних послуг у Сполученому Королівстві.

Регіональний менеджер Binance Ілір Ларо у коментарі Finance Magnates заявив, що рішення не вплинуло на операційну діяльність, оскільки фірма ніколи її не вела.

«BML придбана ще у 2020 році групою Binance, яка мала намір запустити регульований бізнес у Великій Британії. Однак ця спроба не мала успіху, а („дочка“, ред.) не діяла з моменту придбання», — пояснив Ларо.

Він також додав, що Binance, як і раніше, володіє п'ятьма регульованими організаціями в країнах Європи, включаючи Францію, Італію, Іспанію, Польщу та Швецію.

Ethereum, ймовірно, не визнають цінним папером — JPMorgan

Конгрес США з метою захисту інвесторів може перевести Ethereum в іншу категорію, щоб не класифікувати актив як цінний папір. Такого висновку дійшли в JPMorgan.

Стратеги банку відреагували на публікацію так званих «документів Хінмана» в рамках процесу SEC проти Ripple Labs.

13 червня суд офіційно розкрив інформацію, пов'язану з виступом колишнього співробітника регулятора Вільяма Хінмана від 2018 року. У своїй старій промові екс-директор відділу корпоративних фінансів відомства заявив, що з деяких причин біткоїн та Ethereum не є цінними паперами.

Згідно з JPMorgan, Конгрес міг би прирівняти другу капіталізацію криптовалюту до товарів, як цифрове золото, або віднести її до «іншої категорії» з менш обтяжливими правилами.

«Подібне рішення щодо Ethereum та інших досить децентралізованих криптовалют дозволить уникнути віднесення до цінних паперів», — йдеться у дослідженні.

FTX виплатила $120 млн як гонорар за консультації

У період з 1 лютого по 30 квітня біржа FTX, що впала, витратила $121,8 млн на консалтингові та фінансові послуги. Про це повідомляє The Block.

Юристи FTX із Sullivan & Cromwell виставили найбільший рахунок — $37,6 млн. Найменшу виплату у розмірі $730 000 перерахували венчурній фірмі Jefferies.

Консультанти з реструктуризації в Alvarez and Marsel зажадали $37 млн, включаючи $51 225 — харчування, $149 155 — проживання, $1995 інші витрати.

Згідно з документами, FTI Consulting витратила близько 686 годин і виставила рахунок у розмірі $761997 на робочий процес під назвою «перезапуск біржі».

Журналісти дізналися про секретний відділ проп-трейдингу у Crypto.com

Платформа Crypto.com організувала підрозділ проп-трейдингу, співробітники якого зобов'язалися не розповсюджуватися про свою роботу. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Financial Times.

У виданні пояснили, що на більшості ринків маркетмейкінг поряд із проп-трейдингом здійснюють не пов'язані з платформою організації.

Компанія поставила за мету приховати подібну діяльність.

Crypto.com заперечувала будь-який порушуючий стандарти взаємозв'язок між внутрішньою торгівлею, яка позиціонувалась як маркетмейкінг, та майданчиком для здійснення операцій клієнтами.

Згідно з одним зі співрозмовників видання, відділ проп-трейдингу створений «для заробітку», а не для підвищення ліквідності біржі. При цьому співробітники використовують не лише «рідну», а й інші платформи.

«Crypto.com ставить в один ряд внутрішнього та сторонніх маркетмейкерів як тих, хто сприяє обмеженню спредів та підвищенню ефективності ринків. Це не заборонена практика», — повідомили у прес-службі.

Співробітники пояснили, що більшість доходів генерує додаток з фокусом на роздрібних інвесторів, де фірма виступає брокером.