Китай знизив відсоткові ставки, а Баффет подвоїв інвестиції в Японію: що потрібно знати вранці

Ф'ючерси на фондові індекси США знизилися у понеділок

За підсумками вчорашнього дня контракти на S&P 500 та Nasdaq втратили 0,2%, а ф'ючерси на індекс Dow Jones впали на 0,3%.

Інвестори в Америці намагаються зрозуміти, чи збережуться оптимістичні ринкові настрої минулого тижня, коли жодних важливих економічних даних не публікуватиметься.

На думку аналітиків з UBS, інвестори мають повірити у три речі, щоб ринкове ралі на американському фондовому ринку продовжилося.

По-перше, має зберегтися впевненість у тому, що ФРС США більше не підніме відсоткові ставки. По-друге, учасники ринку мають продовжувати вірити у те, що США вдасться уникнути рецесії. І, по-третє, зростання акцій штучного інтелекту має виявитися «виправданим», оскільки більшість паперів компаній, пов'язаних з ШІ — NVIDIA, Amazon, Tesla, Alphabet (материнська компанія Google), Apple і Microsoft — становлять 80% зростання S&P 500 в 2023 році.

Ринки Азії знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,9%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi подешевшали на 0,2%, сінгапурський STI впав на 0,6%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,3% та 1,4% відповідно.

Все через незначне зниження процентних ставок у Китаї. На думку учасників ринку, центральний банк країни знизив ставки недостатньо для того, щоб підтримати зростання економіки країни, що слабшає. Крім цього, інвестори в Азії чекали від Пекіна оголошення ширшого пакету стимулюючих заходів.

Уоррен Баффет подвоїв ставку на Японію

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета збільшила свою частку у п'яти найбільших японських торгових фірмах до більш ніж 8,5%.

Інвестиції були спрямовані в такі компанії, як Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui та Sumitomo.

Наразі сукупна вартість інвестицій у Японію перевищує обсяг вкладень Berkshire в будь-яку іншу країну, за винятком США, зауважує CNBC News.

У Berkshire Hathaway заявили, що компанія має намір утримувати свої японські інвестиції у довгостроковій перспективі. Інвестиції Баффета та його оптимізм щодо перспектив Японії привернули увагу до покращення економічних умов у країні та допомогли підтримати ринкове ралі на японському фондовому ринку, піднявши значення індексу Nikkei до багаторічних максимумів.

JPMorgan: ринок акцій виявиться під тиском у другій половині року

На думку аналітиків найбільшого американського банку, інвесторам слід приділити більше уваги циклічним акціям та паперам компаній із захисних секторів. Охорона здоров'я, споживчий сектор та комунальні послуги — ось деякі з галузей, на які стратеги з JPMorgan рекомендують звернути увагу.

Захисні сектори пропонують більш привабливе співвідношення доходу та ризику до кінця цього року, наголосили в JPMorgan.

Разом з цим потенціал зростання акцій зростання і технологічних компаній зараз обмежений, оскільки такі папери виглядають перекупленими порівняно з прибутковістю облігацій та їх історичними рівнями співвідношення ціни та прибутку, зазначили експерти.

Сильне зростання акцій США цього року викликано групою великих технологічних компаній на тлі ставок на розвиток технологій штучного інтелекту. У JPMorgan попереджають — той факт, що ринок надзвичайно сконцентрований на якомусь одному тренді зазвичай є нездоровою ознакою.