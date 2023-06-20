Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 221 460 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1010 російських окупантів, 10 БПЛА, 1 гелікоптер та 8 танків. Втрати ворога за 19 червня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 221 460 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків — 3997 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 7750 (+15) од,
- артилерійських систем — 3888 (+23) од,
- РСЗВ — 614 (+4) од,
- засоби ППО — 372 (+2) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 306 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3393 (+10),
- крилаті ракети — 1214 (+3),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6645 (+32) од,
- спеціальна техніка — 531 (+5).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі