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20 червня 2023, 18:44 Читать на русском

Гонконзька фондова біржа запустила торги акціями у юанях

Гонконзька фондова біржа (HKEX) 19 червня запустила нову модель торгів цінними паперами з оплатою в будь-якій із двох валют — у гонконгських доларах (HKD) та в юанях (RMB). Акції 24 зареєстрованих у Гонконгу компаній, на частку яких припадає 40% середнього денного обігу ринку акцій, торгуватимуться як у гонконгських доларах, так і в юанях, йдеться у повідомленні біржі.

Гонконзька фондова біржа (HKEX) у понеділок, 19 червня, запустила нову модель торгів цінними паперами з оплатою в будь-якій із двох валют — у гонконгських доларах (HKD) та в юанях (RMB).
Фото: investing

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Які акції увійшли до списку

До списку паперів, якими можна буде торгувати в будь-якій із двох валют, увійшли технологічні гіганти Tencent та Alibaba, власник найбільшого в КНР пошуковика Baidu, страхова компанія AIA Group, інвестиційна холдингова компанія Tencent Holdings, виробник електроніки Xiaomi, інтернет-компанія Meituan, виробник електрокарів BYD та банк Hang Seng Bank.

Загальна капіталізація 24 компаній зі списку становить $1,5 трлн, або 35% загальної капіталізації фондового ринку Гонконгу.

Тікер кожної акції, що торгується в юанях, доповнюватиметься цифрою 8 перед відповідним біржовим тикером, який використовується для торгів у гонконгських доларах.

Наприклад, акції китайського виробника смартфонів Xiaomi отримали новий код 81810 замість попереднього 1810. Ці дві категорії акцій будуть взаємозамінні, з однаковими правами голосу та правом на отримання дивідендів.

Генеральний директор Hong Kong Exchanges and Clearing Ніколас Агузін в інтерв'ю CNBC розповів, що цей крок був спрямований на те, щоб надати інвесторам більше можливостей для інвестицій, а також більше варіантів диверсифікації портфелів.

Крім того, запровадження нової моделі торгів допоможе інтернаціоналізації юаня та зміцнить роль Гонконгу як центру торгівлі юанями, повідомив він.

«Ми очікуємо, що цей список продовжуватиме розширюватися, — додав він. — І згодом, я думаю, більшість акцій на наших ринках братимуть участь у цій програмі».

Ніколас Агузін заявив, що очікує збільшення обороту торгів після запровадження нової моделі торгів у двох валютах, зазначивши, що у Гонконгу багато депозитів у юанях.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 червня 2023, 19:37
#
От щастя, торгувати у валюті повністю підконтрольній компартії та диктатору…
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