Ілон Маск передбачає катастрофу для людства через штучний інтелект

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

20 червня 2023, 13:23 Читать на русском

Ілон Маск передбачає катастрофу для людства через штучний інтелект

Глава Twitter Ілон Маск знову б'є на сполох щодо потенційних загроз, які несе людству штучний інтелект. Мільярдер попереджає, що необхідно зробити більше для обмеження розвитку нейромереж, інакше у світі відбудеться глобальна катастрофа. Про це пише Noworries.

Глава Twitter Ілон Маск знову б'є на сполох щодо потенційних загроз, які несе людству штучний інтелект.
Фото: 3dnews

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Побоювання Маска

На конференції Viva Tech у Парижі бізнесмен зазначив, що необхідні правила, щоб запобігти перетворенню штучного інтелекту на «щось, що не піддається контролю». Це, за словами засновника Tesla, може призвести до «руйнівного результату» для всього людства.

«Гадаю, що існує реальна небезпека того, що цифровий суперінтелект матиме негативні наслідки», — наголосив Маск.

Нагадаємо

Наприкінці березня понад тисячу представників громадськості та експертної спільноти, включаючи Ілона Маска та Стіва Возняка, підписали відкритий лист із закликом до всіх лабораторій штучного інтелекту мінімум на 6 місяців призупинити навчання систем, які потужніші за GPT-4.

Читайте: Маск та інші експерти закликають призупинити розробку штучного інтелекту через ризики для суспільства

Підписанти попередили, що неконтрольовані ШІ-системи, які конкурують з людським інтелектом, становитимуть «катастрофічні ризики для суспільства», і закликали OpenAI призупинити подальшу розробку ChatGPT.

Автори петиції закликали уряди запровадити мораторій, якщо компанія не призупинить розробку добровільно. Маск повторив це на Viva Tech, підтвердивши свою підтримку регулювання ШІ через ризики, які він створює для світової спільноти.

В цілому, Маск передбачив, що ШІ «швидше за все, принесе позитивні результати, у тому числі відкриє епоху достатку» з точки зору доступності товарів і послуг. Однак він наголосив: «Це не всі можливі результати. Нам потрібно мінімізувати ймовірність того, що щось піде не так з цифровим суперінтелектом».

Читайте: 5 міфів про штучний інтелект і як він може врятувати світ

Маск вже неодноразово говорив про загрозливу перспективу ШІ для людства.

За словами мільярдера, штучний інтелект небезпечніший, ніж, «неправильне управління проєктуванням літаків чи погане виробництво автомобілів».

Маск згідний, що у ШІ є великий потенціал, втім він менший за його небезпеки. Бізнесмен переконаний, що рано чи пізно ШІ знищить людство.

«ШІ має потенціал руйнування цивілізації», — підсумував мільярдер.

🕵️Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 червня 2023, 13:34
#
Може досить одушевляти набір компʼютерних програмок? Якщо ви самі не влаштуєте катастрофу і не спишете це на ШІ, то все буде гуд.
Чувак сам створює ШІ і сам кричить, що може не потрібно…
+
0
extremumlife
extremumlife
20 червня 2023, 14:24
#
Зараз взагалі кажуть, що ці моделі починають вчитися у самих себе, і повторюють одні помилки циклічно, перезаписуючи свої бази даних, новими даними, але з системними помилками, таким чином деградуючи. Так що з цього може слідувати і як те, що з часом вони швидко деградуватимуть, як і те, що їх деградація може призводити до шкідливих наслідків. Все як у більшості людей. Деменція, маразм і т.п., з віком)) А все через те, що там закладено системну помилку в навчанні тих систем.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами