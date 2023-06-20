Ілон Маск передбачає катастрофу для людства через штучний інтелект

Глава Twitter Ілон Маск знову б'є на сполох щодо потенційних загроз, які несе людству штучний інтелект. Мільярдер попереджає, що необхідно зробити більше для обмеження розвитку нейромереж, інакше у світі відбудеться глобальна катастрофа. Про це пише Noworries.

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Побоювання Маска

На конференції Viva Tech у Парижі бізнесмен зазначив, що необхідні правила, щоб запобігти перетворенню штучного інтелекту на «щось, що не піддається контролю». Це, за словами засновника Tesla, може призвести до «руйнівного результату» для всього людства.

«Гадаю, що існує реальна небезпека того, що цифровий суперінтелект матиме негативні наслідки», — наголосив Маск.

Нагадаємо

Наприкінці березня понад тисячу представників громадськості та експертної спільноти, включаючи Ілона Маска та Стіва Возняка, підписали відкритий лист із закликом до всіх лабораторій штучного інтелекту мінімум на 6 місяців призупинити навчання систем, які потужніші за GPT-4.

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Підписанти попередили, що неконтрольовані ШІ-системи, які конкурують з людським інтелектом, становитимуть «катастрофічні ризики для суспільства», і закликали OpenAI призупинити подальшу розробку ChatGPT.

Автори петиції закликали уряди запровадити мораторій, якщо компанія не призупинить розробку добровільно. Маск повторив це на Viva Tech, підтвердивши свою підтримку регулювання ШІ через ризики, які він створює для світової спільноти.

В цілому, Маск передбачив, що ШІ «швидше за все, принесе позитивні результати, у тому числі відкриє епоху достатку» з точки зору доступності товарів і послуг. Однак він наголосив: «Це не всі можливі результати. Нам потрібно мінімізувати ймовірність того, що щось піде не так з цифровим суперінтелектом».

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Маск вже неодноразово говорив про загрозливу перспективу ШІ для людства.

За словами мільярдера, штучний інтелект небезпечніший, ніж, «неправильне управління проєктуванням літаків чи погане виробництво автомобілів».

Маск згідний, що у ШІ є великий потенціал, втім він менший за його небезпеки. Бізнесмен переконаний, що рано чи пізно ШІ знищить людство.

«ШІ має потенціал руйнування цивілізації», — підсумував мільярдер.