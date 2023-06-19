Курс валют на вечір 19 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Валюта Відкриття 19 червня Закриття 19 червня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,98/40,36 39,93/40,32 5/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,30 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,21, євро — 40,65−40,81 грн.

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