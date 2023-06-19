Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за $220 мільйонів

Компанія Coca-Cola HBC оголосила про досягнення угоди про придбання власника горілчаного бренду Finlandia Brown-Forman Finland у доньки Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Деталі покупки

«Узгоджена вартість придбання становить $220 мільйонів. Придбання здійснюється через дочірню компанію CC Beverages Holdings II BV, що перебуває у повній власності Coca-Cola HBC. Закриття угоди очікується у другій половині 2023 року і підлягає отриманню дозволів від регуляторних органів», — заявили в Coca-Cola HBC.

Бренд Finlandia

Бренд Finlandia був заснований у 1970 році і є провідним горілчаним брендом у Центральній та Східній Європі з річним обсягом виробництва 2,7 млн 9-літрових ящиків у всьому світі, з яких понад 60% виробляється в межах географічної присутності Coca-Cola HBC.

Finlandia розливається компанією Anora Group plc у Фінляндії на підставі довгострокової угоди про надання виробничих послуг та випускається у чистому вигляді та у кількох ароматизованих версіях.

Зазначається, що Coca-Cola HBC понад 17 років займається дистрибуцією Finlandia та інших преміальних алкогольних брендів, і це придбання «ще більше збагатить та зміцнить її портфоліо на більшій кількості ринків».

У компанії додали, що володіння брендом Finlandia посилить позицію Coca-Cola HBC на ринку преміальних алкогольних напоїв.