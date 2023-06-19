Аналітик RoboForex: курс ВВП-варантів зріс більш ніж на 20%

З самого ранку понеділка курс ВВП-варантів України продовжує підніматися, досягнувши позначки 35,21% від номіналу — за тиждень вони подорожчали більш ніж на 20%. Аналітик нагадує, що ці папери були емітовані нашою країною 8 років тому і виплати «прив'язані» до темпів зростання ВВП. Варто зазначити, що обсяг торгів ВВП-варантами надзвичайно малий — великі інституційні гравці не виявляють до них інтересу. Тому навіть незначна заявка на покупку може призвести до суттєвого зростання котирувань.

Падіння ВВП за підсумками 2022 року виявилося значно меншим за початкові прогнози, що дає підстави очікувати відновного зростання в поточному році. Проте залишається безліч питань до Кабміну, який напередодні військового вторгнення активно викуповував ВВП-варранти з ринку на шкоду інтересам України. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Курс ВВП-варантів України (%). Джерело: teletrader.com.

До початку військового протистояння справедлива ціна цих паперів, на думку аналітиків JPMorgan, була на рівні 130,00%. Залежно від результатів конфлікту цей прогноз можна переглянути. Виходячи з поточної динаміки котирувань вартість цих паперів може зрости до 40,00% — оновивши максимум травня минулого року. За нинішніх обставин стабілізуючим фактором є підтримка з боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. Ймовірно, після закінчення бойових дій Кабмін викупить варранти на користь міжнародних партнерів. Так як виплат з них з високою ймовірністю не буде ще досить довго.

Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2035 році станом на 16.06.2023 (%). Джерело: dragon-capital.com

Євробонди зі строком погашення у 2035 році опустилися до позначки 20,50%. Ці папери також помітно подорожчали останнім часом. Проте інвестори серйозно сумніваються, що за цими паперами Україна заплатить вчасно. Власники євробондів готові продати їх практично за безцінь. На жаль, доведеться подолати ще багато труднощів, щоб повернути довіру інвесторів.

Практично всі випуски українських євробондів мають «сміттєву» прибутковість понад 200% річних. Ймовірно, ще не одна реструктуризація держоблігацій і бондів держкорпорацій, перш ніж будуть знайдені прийнятні умови для їх погашення. Має бути ще багато роботи зі стабілізації ситуації та відновлення довіри інвесторів до наших боргових зобов'язань.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,20, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах. До того ж, не до кінця зрозумілі всі наслідки від затоплення територій після руйнування Каховської ГЕС.