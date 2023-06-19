Нацбанк минулого тижня провів низку роз’яснюючих зустрічей з банківськими установами та обмінниками щодо обміну готівкової іноземної валюти. Перші результати у зміні поведінки банків вже є, але цього недостатньо. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев в телеграм-каналі.
Гетманцев: Дій НБУ недостатньо щодо обміну «зношених» купюр, є — «чорні обмінники»
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Проблема «чорних обмінників»
Він зазначив, скарги на дії обмінників продовжують надходити.
«Абсолютно не вирішена проблема чорних обмінників, що працюють „під кришею“ деяких правоохоронців. Вочевидь прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу. Зрозуміло, що йдеться про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити», — наголосив він.
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За словами Гетманцева, він дав доручення підготувати заслуховування Нацбанку та правоохоронців на окремому засіданні Комітету ВР з питань фінансів.
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Коментарі - 3
областных структур у НБУ нету — значит видимо борьба будет только в Киеве.
НБУ — это департаменты статистики , методологии , айтишники и т. п. там 90 % сотрудников.
видимо после работы , они взявшись за ручки будут по рынкам ходить , как дружинники времен СССР… менял ловить…