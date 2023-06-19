Гетманцев: Дій НБУ недостатньо щодо обміну «зношених» купюр, є — «чорні обмінники»

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Проблема «чорних обмінників»

Він зазначив, скарги на дії обмінників продовжують надходити.

«Абсолютно не вирішена проблема чорних обмінників, що працюють „під кришею“ деяких правоохоронців. Вочевидь прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу. Зрозуміло, що йдеться про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити», — наголосив він.

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За словами Гетманцева, він дав доручення підготувати заслуховування Нацбанку та правоохоронців на окремому засіданні Комітету ВР з питань фінансів.

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