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19 червня 2023, 12:37 Читать на русском

Гетманцев: Дій НБУ недостатньо щодо обміну «зношених» купюр, є — «чорні обмінники»

Нацбанк минулого тижня провів низку роз’яснюючих зустрічей з банківськими установами та обмінниками щодо обміну готівкової іноземної валюти. Перші результати у зміні поведінки банків вже є, але цього недостатньо. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

Нацбанк минулого тижня провів низку роз’яснюючих зустрічей з банківськими установами та обмінниками щодо обміну готівкової іноземної валюти.

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Проблема «чорних обмінників»

Він зазначив, скарги на дії обмінників продовжують надходити.

«Абсолютно не вирішена проблема чорних обмінників, що працюють „під кришею“ деяких правоохоронців. Вочевидь прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу. Зрозуміло, що йдеться про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити», — наголосив він.

Читайте: В НБУ анонсували зміни до правил купівлі «старих» та «зношених» доларів

За словами Гетманцева, він дав доручення підготувати заслуховування Нацбанку та правоохоронців на окремому засіданні Комітету ВР з питань фінансів.

Читайте: «Зношенні» купюри: НБУ дав роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Alpenstein
Alpenstein
19 червня 2023, 14:08
#
Стадію «заперечення» пройдено. Чому він взагалі в це ввязався? Податковий комітет і зношені купюри.
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0
vovan9870
vovan9870
19 червня 2023, 14:31
#
Яке відношення мають обмінники до припинення функціонування терміналів?
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0
yarg
yarg
19 червня 2023, 15:39
#
НБУ будет бороться с нелегальным обменом ? Интересно как ?
областных структур у НБУ нету — значит видимо борьба будет только в Киеве.
НБУ — это департаменты статистики , методологии , айтишники и т. п. там 90 % сотрудников.
видимо после работы , они взявшись за ручки будут по рынкам ходить , как дружинники времен СССР… менял ловить…
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