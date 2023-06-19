Рейдерство «оживає»: з початку року зареєстровано на 12% більше проваджень, ніж за весь попередній рік

За п’ять місяців 2023 року в Україні облікували 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій. Це вже на 12% більше, ніж за повний минулий рік — у 2022-ому нараховувалося 131. Про це повідомляє Опендатабот.

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Справи про рейдерство

Цьогоріч таких справ у 2,7 разів менше, ніж у відповідний період 2021 року — тоді було зареєстровано 398 проваджень.

Найбільше проваджень у поточному році — 87 — стосуються підроблення документів (ст. 205−1 ККУ). Для порівняння, майже така ж кількість справ була зафіксована за весь 2022 рік. Разом з тим, у період січня-травня 2021 їх обліковувалося у 3,5 рази більше — 305 проваджень.

За фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) протягом п’яти місяців 2023-го правоохоронці розслідували 43 справи. Це вже у півтора рази більше, ніж за весь минулий рік, та на 26% менше, ніж за відповідний період 2021-го.

Найменше рейдерських справ протягом останніх років стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206−2 ККУ). Так, за п’ять місяців 2023 року їх нараховувалося 17, протягом усього 2022 року — 15, а у січні-травні 2021 року — 35.

Варто зазначити, що цьогоріч на судовий розгляд потрапили лише провадження, відкриті за фактами підробки документів (ст. 205−1 ККУ). Так, у 2023 році правоохоронці передали на розгляд суддів лише 14 проваджень, що становить менше ніж 10% від загальної кількості. У відповідний період 2021 року до судів було направлено 33% проваджень — йдеться про 133 справи за тією ж статтею.