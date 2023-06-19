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19 червня 2023, 11:39 Читать на русском

Китайський Bank of China обмежив перекази з росії до банків ЄС та США — ЗМІ

Китайський Bank of China, четвертий найбільший банк у світі за розміром активів, обмежив проведення валютних переказів з росії до банків ЄС, США, Великобританії та Швейцарії. Про це російському РБК повідомили представники росбанків.

Китайський Bank of China, четвертий найбільший банк у світі за розміром активів, обмежив проведення валютних переказів з росії до банків ЄС, США, Великобританії та Швейцарії.
Фото: podrobnosti.ua

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Обмеження переказів

Обмеження торкнулися всіх банків, які Bank of China є основним банком-кореспондентом для юаневих переказів.

Банк «Фінам» з 13 червня також призупинив перекази в юанях, доларах, євро та гонконзьких доларах через коррахунки Bank of China, повідомив голова управління розвитку клієнтського сервісу ФГ «Фінам» Дмитро Ліснов.

За його словами, виняток становлять валютні перекази до банків групи Bank of China. Це підтвердив і Семенов із Модульбанку: «Можна зробити переказ до банків кореспондентської мережі Bank of China. По решті банків ми опрацьовуємо альтернативний маршрут».

Раніше про обмеження з боку Bank of China своїх клієнтів попередив «Юнікредит».

«З 13 червня 2023 року Бенк оф Чайна (росія) не приймає до виконання платежів у китайських юанях на користь одержувачів, які обслуговуються в банках EC, Швейцарії, Великобританії, США (включаючи іноземні філії банків цих країн), за винятком платежів на користь клієнтів банків групи Bank of China у цих країнах», — йдеться у заяві на сайті банку.

За словами Семенова, юаневі перекази в США та ЄС є «досить екзотичним» явищем, такі операції становлять 3% від загальної кількості переказів у юанях.

Перекази в західні країни через китайський банк могли здійснюватися російським бізнесом для розрахунків із зовнішньоекономічних операцій без інших законних способів, зазначила спеціальний радник із санкційних питань колегії адвокатів Pen & Paper Кіра Винокурова.

«З урахуванням того, що російські банки відключені від системи SWIFT, навіть непідсанкційні російські компанії не можуть здійснити необхідні перекази», — пояснила вона.

Джерело: Мінфін
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