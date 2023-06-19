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19 червня 2023, 9:37 Читать на русском

Український маркетплейс Prom.ua планує запуск в Румунії або Туреччині — CEO

Український маркетплейс Prom.ua — один із найбільших бізнесів групи EVO-Rozetka — планує виходити на ринок Румунії або Туреччини. Про це повідомив співзасновник і CEO групи компаній EVO Денис Горовийв інтервʼю Forbes.

Український маркетплейс Prom.ua — один із найбільших бізнесів групи EVO-Rozetka — планує виходити на ринок Румунії або Туреччини.
Фото: mmr.ua

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Плани Prom.ua

Запустити маркетплейс у одній з країн у форматі маркетплейса-класифайда Горовий планує протягом кількох місяців. Він очолив EVO після розділу бізнесу із кофаундером Миколою Палієнком у травні 2023-го.

На новому ринку Prom.ua буде присутнім лише онлайн. Офісів чи представництв компанія відкривати не збирається.

Рішення на користь Румунії чи Туреччини ухвалюється через кількість малих і середніх бізнесів у країні, адже саме з ними працює Prom.ua.

«Я не дуже бачу, як запускати Prom.ua, наприклад, у Німеччині. А в країнах, де багато невеличких підприємств, це цілком реально», — додав Горовий.

У січні 2023 року Микола Палієнко розповідав про плани з експансії EVO, але не розкривав деталей.

Основним ринком для усіх бізнесів EVO залишається Україна.

Нагадаємо

Запуск у Туреччині чи Румунії — це не перша спроба вивести Prom.ua на зарубіжні ринки. Маркетплейс також працює у Казахстані під брендом Satu.

Бізнес у Білорусі компанія закрила через російсько-українську війну, експерименти із відкриттям у Латинській Америці виявилися невдалими.

Джерело: Мінфін
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