Легенда баскетболу Майкл Джордан продає за $3 мільярди контрольний пакет акцій клубу НБА

Легенда баскетболу Майкл Джордан продасть свій контрольний пакет акцій команди НБА «Шарлотт Хорнетс» інвесторам Гейбу Плоткіну і Ріку Шналлу за $3 млрд. Про це повідомляє CNBC.

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Хто купує акції

Джордан погодився продати за $3 млрд контрольний пакет акцій команди NBA «Шарлотт Хорнетс» інвесторам Гейбу Плоткіну і Ріку Шналлу, але при цьому береже міноритарну частку в команді.

Нагадаємо

Джордан придбав мажоритарну частку в «Хорнетс» у 2010 році за $275 млн. Якщо угода буде схвалена, це означатиме, що Джордан приблизно в 10 разів перевищив свої початкові інвестиції.

Продаж включає інші активи групи Hornets Sports & Entertainment, в тому числі команду G League, Greensboro Swarm, кіберспортивну команду Hornets Venom GT, а також управління та експлуатацію Spectrum Center, де грають «Шершні».

Транзакція щодо «Хорнетс» має бути схвалена Радою керуючих НБА.