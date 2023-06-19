Отримання міжнародної допомоги у ПУМБ

Маєте право на отримання міжнародної допомоги? Клієнти ПУМБ можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій (ООН, Червоний Хрест, Red Rose CPS та інших) у мобільному додатку ПУМБ Online (міжнародні системи переказів Western Union, MoneyGram та PrivatMoney), за допомогою оператора гарячої лінії (переказ MoneyGram) або у найближчому відділенні ПУМБ (Western Union та MoneyGram).

Розповідаємо більш детально про розмір допомоги та умови її отримання клієнтами ПУМБ.

Так, міжнародна організація Red Rose CPS надає фінансову підтримку уразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю-пенсіонерів. Розмір допомоги складатиме 2000 гривень на кожну особу протягом 3 місяців поспіль. Допомогу можна отримати через платіжну систему MoneyGram. Одержувач отримує від Red Rose CPS SMS-повідомлення з контрольним номером переказу MoneyGram.

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) надає фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях; особам, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій України. Розмір допомоги становить 2 200 грн на місяць на одну особу. Виплати здійснюються протягом 3 місяців. Допомогу можна отримати через платіжну систему MoneyGram. Одержувач отримує від IFRC SMS-повідомлення з контрольним номером переказу MoneyGram.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) — гуманітарна організація, що захищає життя та гідність цивільного населення від наслідків збройних конфліктів і надає йому відповідну допомогу. МКЧХ надає фінансову підтримку малозабезпеченим сім'ям із постраждалих громад. Перелік регіонів, громади в яких постраждали внаслідок бойових дій: Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області. Розмір допомоги становить 2 500 грн на місяць на одну особу, тривалість програми — 3 місяці. Допомогу можна отримати через платіжну систему PrivatMoney в ПУМБ Онлайн. Одержувач отримує від МКЧХ SMS-повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney.

Гуманітарна організація ООН (World Food Programme, WFP) — надає продовольчу допомогу у вигляді грошових переказів сім'ям постраждалих українців. Розмір допомоги — 2 220 грн на особу, але не більше ніж 6 660 грн на родину. Допомога виплачується протягом 3 місяців. Допомогу можна отримати через платіжну систему Western Union. Одержувач отримує від WFP SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union.

Також нагадуємо, що клієнтам ПУМБ доступні перекази коштів від 4 найбільших систем, які працюють на території України: Western Union, MoneyGram, Ria та PRIVATMONEY. Банк потурбувався аби клієнти завжди могли обирати найбільш зручну, комфортну та вигідну саме для них систему переказу коштів.

Окрім цього, ПУМБ ініціював соціальну програму на рік щодо підтримки українців, у яких було пошкоджене житло внаслідок бойових дій. Щомісяця один з клієнтів банку, який відкриє картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online та отримає на неї виплату від держави, зможе отримати на власний дебетовий рахунок в ПУМБ таку саму суму від банку. Вибір клієнта здійснюватиметься за допомогою випадкової вибірки на www.random.org. Кожен клієнт, який отримав допомогу єВідновлення від держави щомісяця автоматично приймає участь у цьому виборі, але може отримати подвійну підтримку лише один раз. Ініціатива діятиме з 01.06.2023 по 14.06.2024 включно, на всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою, а також за межами України. Важливо, що ПУМБ сплатить всі податки під час отримання фінансової допомоги від банку, тож всі кошти можна буде витратити на відновлення житла і щасливого сімейного життя.

Ще досі не є клієнтом ПУМБ? Усе, що необхідно зробити — встановити на смартфон додаток ПУМБ Online (Android або іOS) та зареєструватися за допомогою цифрових документів.