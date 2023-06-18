Минулої доби українські захисники ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 219 820 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
650 російських окупантів, 2 гелікоптери та 7 танків. Втрати ворога за 17 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 3984 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7729 (+23) од,
- артилерійських систем — 3847 (+13) од,
- РСЗВ — 610 (+1) од,
- засоби ППО — 364 (+0) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 304 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3371 (+7),
- крилаті ракети — 1211 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6571 (+14) од,
- спеціальна техніка — 522 (+2).
Джерело: Мінфін
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