Минулої доби українські захисники ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 219 170 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
670 російських окупантів, 1 гелікоптер, 12 танків та ракет. Втрати ворога за 16 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 219170 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 3977 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 7706 (+23) од,
- артилерійських систем — 3834 (+22) од,
- РСЗВ — 609 (+3) од,
- засоби ППО — 364 (+0) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 302 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3364 (+7),
- крилаті ракети — 1211 (+12),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6557 (+38) од,
- спеціальна техніка — 520 (+1).
Джерело: Мінфін
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