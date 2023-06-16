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16 червня 2023, 19:01 Читать на русском

Збитки на 1 мільярд: СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони

Служба безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони та його підопічному у привласненні понад 1 млрд грн бюджетних коштів. Вони «заробляли» на закупівлі екіпірування для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони та його підопічному у привласненні понад 1 млрд грн бюджетних коштів.
Фото: ssu.gov.ua

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Правоохоронц зазначають, що вони зібрали масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони та колишнього керівника Департаменту державних закупівель.

«Чиновники причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті. Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Корупційна схема

За даними слідства, корупційну схему чиновники організували на початку березня 2022 року. Тоді вони закупили в іноземної компанії майже 3 тисячі бронежилетів вартістю близько 130 млн грн.

При цьому понад 100 млн гривень з цієї суми вони привласнили. Реальна вартість бронежилетів, які вони купили, становила лише 25 млн грн. Мало того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Також встановлено, що організатори «схеми» провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.

Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

«Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності», — зазначили в СБУ.

Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою.

Ексзаступник Міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції (ст. 114−1 ККУ). При цьому ексочільник Департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Скандал у Міноборони

Нагадаємо, на початку 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони купує продукти харчування для українських військових за значно завищеними цінами.

Пізніше в Міноборони розповіли, що у грудні 2022 року було усунено з посади, а через місяць звільнено в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а наприкінці січня зняли з посади заступника міністра оборони.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
16 червня 2023, 19:36
#
А сам міністр типу не при ділах?
+
0
Igorenya
Igorenya
16 червня 2023, 20:57
#
А він як лялька!
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