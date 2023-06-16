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16 червня 2023, 16:01 Читать на русском

Чому блокується український експорт. Який експортний потенціал України. Як і куди рухатись далі (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про експорт України, експортний потенціал, що відбулось з експортом у 2022 та 2023 років, куди ми прямуємо і як нашій економіці розвиватись далі.

В цьому відео Бондаренко говорить про таке:

  • Що сталось з експортом у 2022 році
  • Які інструменти економічного зростання нам потрібні. Досвід Польщі
  • Що відбувалось з експортом останні 10 років. Структура експорту. ІТ галузь
  • Чому європейські країни блокують український експорт у свої країни
  • Про гірничо-металургійний комплекс
  • Як формується експорт країни і як це зробити правильно для України

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
16 червня 2023, 16:46
#
Подписали ассоциацию с Европой…
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