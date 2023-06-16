Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про експорт України, експортний потенціал, що відбулось з експортом у 2022 та 2023 років, куди ми прямуємо і як нашій економіці розвиватись далі.
Чому блокується український експорт. Який експортний потенціал України. Як і куди рухатись далі (відео)
В цьому відео Бондаренко говорить про таке:
- Що сталось з експортом у 2022 році
- Які інструменти економічного зростання нам потрібні. Досвід Польщі
- Що відбувалось з експортом останні 10 років. Структура експорту. ІТ галузь
- Чому європейські країни блокують український експорт у свої країни
- Про гірничо-металургійний комплекс
- Як формується експорт країни і як це зробити правильно для України
Джерело: Мінфін
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