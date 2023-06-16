Чому блокується український експорт. Який експортний потенціал України. Як і куди рухатись далі (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про експорт України, експортний потенціал, що відбулось з експортом у 2022 та 2023 років, куди ми прямуємо і як нашій економіці розвиватись далі.