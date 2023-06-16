Аналітик RoboForex: інфляція знижується п'ятий місяць поспіль, але радіти рано

У квітні вийшли дані щодо споживчої інфляції від Державної служби статистики України. У річному вимірі вона сповільнилася до 15,3%, щодо квітневих значень цей показник зменшився на 2,6%. Падіння продовжується вже четвертий місяць. Це пов'язано із збільшенням пропозиції продуктів харчування, покращенням ситуації в енергетиці, а також стабільним курсом гривні. Останнє стало можливим завдяки вжитим НБУ заходами боротьби зі спекулянтами та масштабною фінансовою допомогою міжнародних партнерів. Наразі інфляційні ризики зберігаються насамперед через пов'язану з військовим конфліктом невизначеність та можливий дефіцит електроенергії в липні нинішнього року. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Динаміка зростання споживчої інфляції в Україні представлена ​​нижче на діаграмі.

Споживча інфляція, р/р (%). Джерело: НБУ

Базова інфляція знизилася із 16,9% до 15,6%. Таке стрімке падіння інфляції пов'язане зі значною пропозицією продовольства та палива, стабілізації ситуації в енергетиці, покращенням інфляційних очікувань, відновленням виробничих ланцюжків після енергокризи та сприятливою обстановкою у готівковому сегменті валютного ринку. Водночас уповільнення інфляції пояснюється ефектами «низької бази» минулого року.

За нинішніх обставин стабілізуючим фактором є підтримка з боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. Без цієї допомоги зростання цін на імпортні товари виявилося б більш інтенсивним.

Споживча інфляція за групами товарів у травні, р/р (%). Джерело: НБУ

Найбільше зростання відзначається у продуктах харчування (+20,1%), готельно-ресторанному бізнесі (+19,4%) та предмети домашнього споживання (+18,5%). З огляду на падіння доходів держбюджету споживча інфляція може відновити зростання. Кабмін збирається повернути ПДВ та акцизний збір на пальне, що може призвести до його подорожчання на 20%.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,20, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах. До того ж, не до кінця зрозумілі всі наслідки від затоплення територій після знищення Каховської ГЕС.