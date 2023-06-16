В Україні повертаються довоєнні правила спадкування

19 червня 2023 року строки прийняття спадщини в Україні повертаються до довоєнних норм, тобто — дається шість місяців для того, щоб прийняти або відмовитися від спадщини, повідомляє ЕП.

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Це передбачено положеннями постанови Кабміну № 469 від 9 травня 2023 року, які набирають чинності через місяць з дня офіційного опублікування документа (відбулося 18 травня 2023 року в газеті «Урядовий кур'єр»).

Даною нормативним актом скасовується одне з положень іншої постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану».

Так, після початку війни Кабмін встановив, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці.

Отже, з 19 червня всі питання, пов'язані зі спадщиною, потрібно знову розв'язувати протягом 6 місяців, як було до війни, а не 10 місяців.