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16 червня 2023, 13:01 Читать на русском

Конгрес США пропонує дозволити конфіскацію активів Центробанку РФ на користь України

Представники Конгресу США представили законопроєкт, який би дозволив використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні. Про це оголосив комітет Сенату США у закордонних справах, члени якого підготували ініціативу.

Представники Конгресу США представили законопроєкт, який би дозволив використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що закон має дозволити надати додаткову допомогу Україні з використанням активів, заарештованих у Центрального банку Російської Федерації та інших суверенних активів РФ.

«Після року, коли Росія веде повномасштабну війну проти України, російські суверенні активи на суму понад $300 млрд залишаються замороженими по всьому світу», — сказав сенатор США Джим Ріш.

Сенатор США Шелдон Вайтхаус додав, що будуть потрібні сотні мільярдів доларів, щоб відновити економіку України. Тому за ці руйнування має платити Росія та її диктатор Володимир Путін.

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Законодавці пропонують, що Конгрес вжив заходів і заборонив адміністрації продавати російські державні активи, перш ніж вони можуть бути використані для допомоги Україні.

Цей проєкт закону повинен:

  • Дати президенту повноваження конфіскувати російські суверенні активи, які заморозили у США, і передати їх для допомоги в зусиллях із відновлення України;
  • Забороняти переказ коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, доти, доки Росія та її війська не підуть з України і не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну її війною;
  • Доручить президенту працювати з союзниками і партнерами над створенням міжнародного компенсаційного механізму для передачі конфіскованих або заморожених суверенних активів Росії для допомоги Україні;
  • Дає Управлінню з координації санкцій Державного департаменту додаткові ресурси для роботи з партнерами і союзниками за кордоном з метою конфіскації додаткових суверенних активів Росії в інших країнах;
  • Гарантує, що Путін, а не американські платники податків, оплатить збитки, завдані неспровокованим вторгненням Росії в Україну.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я Саня
Я Саня
16 червня 2023, 14:35
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Можна зробити так, що коли країна визнається спонсором тероризму, військові злочини робить, тоді і конфісковувати можна на користь постраждалої країни і не буде проблем із іміджем надійності
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