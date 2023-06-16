Минулої доби українські захисники ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 218 500 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
590 російських окупантів, 10 танків та 24 БПЛА. Втрати ворога за 15 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,
- танків — 3965 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 7683 (+16) од,
- артилерійських систем — 3812 (+19) од,
- РСЗВ — 606 (+2) од,
- засоби ППО — 364 (+0) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 301 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3357 (+24),
- крилаті ракети — 1199 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6519 (+13) од,
- спеціальна техніка — 519 (+0).
Джерело: Мінфін
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