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16 червня 2023, 13:30 Читать на русском

Компанія «Крайтекс-Сервіс» відновлює виробництво на Вінницяпобутхімі

Підприємство «Вінницяпобутхім», яке довгий час було одним із лідерів виробництва прального порошку, уже майже рік під арештом через колишніх російських власників. Торік робота підприємства була зупинена, а держава, якій воно перейшло за законом, зазнала втрат через актив, що не працює. За результатом конкурсного відбору право відновити роботу та стати управителем активів Вінницяпобутхіму отримало ТОВ «Крайтекс-Сервіс».

Підприємство «Вінницяпобутхім», яке довгий час було одним із лідерів виробництва прального порошку, уже майже рік під арештом через колишніх російських власників.

Підприємство у Вінниці було частиною російської косметичної групи «Невська косметика». Улітку 2022 року на активи Вінницяпобутхіму наклали арешт, і підприємство перейшло до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), яке мало знайти для виробництва управителя. 24 жовтня 2022 року Національне агентство оголосило конкурс, а в середині грудня був обраний переможець.

Високі показники, унікальний досвід

Перемогу здобуло ТОВ «Крайтекс-Сервіс», що працює на ринку України понад 15 років. Компанія спеціалізується на дистрибуції товарів побутової хімії, косметики, засобів гігієни. Увесь цей час «Крайтекс-Сервіс» співпрацює з транснаціональними постачальниками, як-от Loreal, Henkel, Unilever, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf. За 6 останніх років компанії вдалося збільшити товарообіг уп’ятеро, а темпи приросту товарообігу щороку становлять понад 30%.

Тепер компанія має в управлінні торгові марки, виробничі будівлі, земельні ділянки та обладнання Вінницяпобутхіму. 7 квітня було підписано договір, і «Крайтекс-Сервіс» отримало право на управління виробничими потужностями. Найближчим часом можна буде розпочати запуск виробництва.

У планах сотні нових робочих місць

«Крайтекс-Сервіс» має змогу виробляти сухі засоби для прання з використанням унікальної баштової технології, що забезпечує якість та обсяги виробництва. Водночас «Крайтекс-Сервіс» має експертизу для втілення маркетингової стратегії та організації дистрибуції товарів в усі канали продажів. Компанія планує вдосконалити продукти, які вироблялися раніше (як-от популярний порошок «Ушастий нянь»), та запропонувати споживачам нові товари.

«В Україні можна виробляти товари, які стануть конкурентною альтернативою імпортним аналогам і відповідатимуть високим стандартам якості, — каже директор ТОВ „Крайтекс-Сервіс“ Сергій Зайков. — Це реальний шлях до відновлення країни, створення нових робочих місць, наповнення держбюджету».

Уже на підготовчому етапі ТОВ «Крайтекс-Сервіс» працевлаштувало понад 70 осіб. Загалом же компанія планує запропонувати сотні робочих місць. Крім того, виробник зобов’язується переказувати до бюджету приблизно 3,75 млн грн на місяць.

У «Крайтекс-Сервісі» сподіваються досягти перших високих показників уже до кінця 2023 року. Зокрема, ідеться про виготовлення понад 5 тис. тонн пральних порошків, більш як 200 тис. літрів рідких засобів для прання та понад 6 млн одиниць засобів для миття та чищення.

Джерело: Мінфін
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