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16 червня 2023, 11:00 Читать на русском

Промоакція на $1 000 000 для партнерів RoboForex

Фінансова брокерська компанія RoboForex запускає нову промоакцію, в якій розігруються великі грошові призи. Цього року її учасниками можуть стати партнери компанії. Період проведення акції: з 1 червня 2023 року до 31 березня 2024 року включно. Загальний призовий фонд складає $1 000 000.

Фінансова брокерська компанія RoboForex запускає нову промоакцію, в якій розігруються великі грошові призи.

У кожному з 10 місяців проведення акції буде розігруватися 60 грошових призів на суму в $100 000. Призи розподілятимуться серед власників виграшних Купонів, які можна отримати, залучаючи клієнтів у компанію за Партнерською програмою RoboForex. Щомісяця партнер може отримати до 31 Купона: кількість наданих Купонів залежатиме від суми партнерської комісії за місяць.

Як будуть розігруватися та розподілятися призи

Кожен Купон має унікальний номер із 6 цифр. Щоби потрапити до числа переможців, номер Купона партнера має бути математично ближчим до однієї з виграшних комбінацій, ніж номери Купонів інших учасників розіграшу. Виграшні комбінації складаються з цін закриття найбільш популярних активів в останній торговий день першого тижня кожного календарного місяця. Дані про ціни фіксуються з допомогою незалежного ресурсу finance.yahoo.com.

Приз

Призова сума, $

1

15 000

2

10 000

3

8 000

4

7 000

5

5 000

6−60

1 000

Більш детальну інформацію щодо умов отримання Купонів і проведення розіграшів можна знайти на сайті RoboForex.

Ставайте партнером RoboForex, приєднуйтесь до акції та беріть участь у розіграшах щомісяця. Бажаємо удачі!

[Стати партнером RoboForex]

Джерело: Мінфін
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