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16 червня 2023, 9:00 Читать на русском

Валютний прогноз: Федрезерв зберіг ставку на колишньому рівні

ФРС США дуже очікувано залишила облікову ставку на рівні 5,25%. Регулятор аналізуватиме дані, що надходять, приділяючи особливу увагу інфляції. Базова інфляція, як і раніше, перебуває на рівні вище 5%, і це одна з головних причин збереження «жорсткої» монетарної політики. Ускладнює ситуацію зростання дефіциту держбюджету США. Витрати уряду обслуговування боргу вже перевищили витрати на оборону. Навіть якщо ФРС зважиться на подальше збільшення облікової ставки, малоймовірно, що воно буде суттєвим. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0743, а опір поки що немає. Долар може послабитись до рівня 1,0891. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0788

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на 0,8990. За умови просування ціни вище 0,9062 долар зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може послабити до 0,8840.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6641, а спротив поки що не виявився. Не виключено, що долар США ослабне до 0,6855. Сигналом цього може стати закріплення котирувань над рівнем 0,6686.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 140,74 та підтримки на 138,29.На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір ще не утворено. При закріпленні вище за рівень 1,2590 фунт може посилитися до 1,2810.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6104. Опір у своїй ще сформовано. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3285. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3384. Якщо рівень опору буде пробити, USD зміцниться до 1,3550. Якщо нафта подорожчає, він ослабне до 1,3190.

Джерело: Мінфін
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