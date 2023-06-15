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15 червня 2023, 17:40 Читать на русском

Invest Forum від SENSAR Development. Рестарт для бізнесу та інвестицій

Вміти адаптуватися до нових економічних умов — обов'язковий скіл для сучасного інвестора. А для українських інвесторів зараз — мабуть, головний. Бо більшість вимушені приймати непрості рішення та щось починати з нуля. Тому зараз так важливі обмін досвідом, нетворкінг та масштабування вдалих інвестиційних кейсів.

Вміти адаптуватися до нових економічних умов — обов'язковий скіл для сучасного інвестора.

Саме для успішного рестарту українського бізнесу та інвестицій компанія SENSAR Development організовує масштабний інвестиційний форум.

30 червня в Києві у КВЦ Парковому відбудеться Invest Forum. Restart. На форумі йтиметься про зміни, що відбулися у сфері інвестицій за останній рік, про реальні кейси, прогнози та ідеї, куди інвестувати у найближчі 3 роки.

Для SENSAR Development це вже другий інвестиційний захід такого масштабу. Цьогоріч планується 1000+ учасників та понад 20 авторитетних експертів галузі в ролі спікерів. Зазначимо, що про участь у форумі деяких з них вже відомо, це:

  • Марк Марченко — CEO, засновник SENSAR Development.

  • Артур Лупашко — засновник та СEO Ribas Hotels.

  • Владислав Савченко — засновник і власник міжнародної групи IT компаній Powercode, Foodex.24.

  • Дмитро Карпиловський — співзасновник, керуючий партнер УкрІнвестКлуб.

  • Ерік Найман — керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, практикуючий трейдер.

  • Костянтин Писаренко — засновник агентства нерухомості T.H.E. Capital.

  • Галина Янченко — секретар Національної інвестиційної ради України, Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав інвесторів, Народний депутат України.

  • Антон Дзюба — співзасновник та CEO DOUBLETOP, керуючий інвестиційним криптофондом.

  • Дмитро Борисов — український ресторатор, засновник та власник мережі «Сім'я ресторанів Дмитра Борисова».

  • Мирослава Козачук — власниця та СЕО компанії Franchise Group, викладач в Big many university «Перша школа з франчайзингу».

  • Олексій Василенко — мистецтвознавець-експерт, експерт програми «Inous» в Mark Braus Institute, співзасновник аукціонного дому «Goldens», власник компанії «Corpus Fine Art».

Програма форуму:

  1. Інвестиції від, А до Я.

  2. Кейси успішних інвестиційних проєктів в Україні.

  3. Інвестиції у нерухомість та готельний бізнес.

  4. Фондовий ринок: валюти, цінні папери.

  5. Франшизи та інвестиції в готовий бізнес.

  6. Інвестиції в мистецтво та артоб'єкти.

Долучитись до форуму можна як офлайн, так і онлайн. А для наших читачів діє знижка 15% за промокодом — MINFIN

Придбати квитки для участі можна тут.

Джерело: Мінфін
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