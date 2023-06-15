Вміти адаптуватися до нових економічних умов — обов'язковий скіл для сучасного інвестора. А для українських інвесторів зараз — мабуть, головний. Бо більшість вимушені приймати непрості рішення та щось починати з нуля. Тому зараз так важливі обмін досвідом, нетворкінг та масштабування вдалих інвестиційних кейсів.
Invest Forum від SENSAR Development. Рестарт для бізнесу та інвестицій
Саме для успішного рестарту українського бізнесу та інвестицій компанія SENSAR Development організовує масштабний інвестиційний форум.
30 червня в Києві у КВЦ Парковому відбудеться Invest Forum. Restart. На форумі йтиметься про зміни, що відбулися у сфері інвестицій за останній рік, про реальні кейси, прогнози та ідеї, куди інвестувати у найближчі 3 роки.
Для SENSAR Development це вже другий інвестиційний захід такого масштабу. Цьогоріч планується 1000+ учасників та понад 20 авторитетних експертів галузі в ролі спікерів. Зазначимо, що про участь у форумі деяких з них вже відомо, це:
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Марк Марченко — CEO, засновник SENSAR Development.
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Артур Лупашко — засновник та СEO Ribas Hotels.
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Владислав Савченко — засновник і власник міжнародної групи IT компаній Powercode, Foodex.24.
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Дмитро Карпиловський — співзасновник, керуючий партнер УкрІнвестКлуб.
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Ерік Найман — керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, практикуючий трейдер.
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Костянтин Писаренко — засновник агентства нерухомості T.H.E. Capital.
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Галина Янченко — секретар Національної інвестиційної ради України, Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав інвесторів, Народний депутат України.
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Антон Дзюба — співзасновник та CEO DOUBLETOP, керуючий інвестиційним криптофондом.
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Дмитро Борисов — український ресторатор, засновник та власник мережі «Сім'я ресторанів Дмитра Борисова».
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Мирослава Козачук — власниця та СЕО компанії Franchise Group, викладач в Big many university «Перша школа з франчайзингу».
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Олексій Василенко — мистецтвознавець-експерт, експерт програми «Inous» в Mark Braus Institute, співзасновник аукціонного дому «Goldens», власник компанії «Corpus Fine Art».
Програма форуму:
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Інвестиції від, А до Я.
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Кейси успішних інвестиційних проєктів в Україні.
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Інвестиції у нерухомість та готельний бізнес.
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Фондовий ринок: валюти, цінні папери.
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Франшизи та інвестиції в готовий бізнес.
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Інвестиції в мистецтво та артоб'єкти.
Долучитись до форуму можна як офлайн, так і онлайн. А для наших читачів діє знижка 15% за промокодом — MINFIN
Придбати квитки для участі можна тут.
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