Invest Forum від SENSAR Development. Рестарт для бізнесу та інвестицій

Вміти адаптуватися до нових економічних умов — обов'язковий скіл для сучасного інвестора. А для українських інвесторів зараз — мабуть, головний. Бо більшість вимушені приймати непрості рішення та щось починати з нуля. Тому зараз так важливі обмін досвідом, нетворкінг та масштабування вдалих інвестиційних кейсів.

Саме для успішного рестарту українського бізнесу та інвестицій компанія SENSAR Development організовує масштабний інвестиційний форум.

30 червня в Києві у КВЦ Парковому відбудеться Invest Forum. Restart. На форумі йтиметься про зміни, що відбулися у сфері інвестицій за останній рік, про реальні кейси, прогнози та ідеї, куди інвестувати у найближчі 3 роки.

Для SENSAR Development це вже другий інвестиційний захід такого масштабу. Цьогоріч планується 1000+ учасників та понад 20 авторитетних експертів галузі в ролі спікерів. Зазначимо, що про участь у форумі деяких з них вже відомо, це:

Марк Марченко — CEO, засновник SENSAR Development.

Артур Лупашко — засновник та СEO Ribas Hotels.

Владислав Савченко — засновник і власник міжнародної групи IT компаній Powercode, Foodex.24.

Дмитро Карпиловський — співзасновник, керуючий партнер УкрІнвестКлуб.

Ерік Найман — керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, практикуючий трейдер.

Костянтин Писаренко — засновник агентства нерухомості T.H.E. Capital.

Галина Янченко — секретар Національної інвестиційної ради України, Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав інвесторів, Народний депутат України.

Антон Дзюба — співзасновник та CEO DOUBLETOP, керуючий інвестиційним криптофондом.

Дмитро Борисов — український ресторатор, засновник та власник мережі «Сім'я ресторанів Дмитра Борисова».

Мирослава Козачук — власниця та СЕО компанії Franchise Group, викладач в Big many university «Перша школа з франчайзингу».

Олексій Василенко — мистецтвознавець-експерт, експерт програми «Inous» в Mark Braus Institute, співзасновник аукціонного дому «Goldens», власник компанії «Corpus Fine Art».

Програма форуму:

Інвестиції від, А до Я. Кейси успішних інвестиційних проєктів в Україні. Інвестиції у нерухомість та готельний бізнес. Фондовий ринок: валюти, цінні папери. Франшизи та інвестиції в готовий бізнес. Інвестиції в мистецтво та артоб'єкти.

Долучитись до форуму можна як офлайн, так і онлайн. А для наших читачів діє знижка 15% за промокодом — MINFIN

Придбати квитки для участі можна тут.