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15 червня 2023, 15:23 Читать на русском

Hugo Boss збільшив план продажу на 2025 рік

Бренд Hugo Boss підвищив план продажів на 2025 рік, роблячи ставку на високий попит на своїх ринках, оскільки виявився несприйнятливим до послаблення споживчих настроїв у Сполучених Штатах.

У планах компанії − досягти щорічного обсягу продажів у розмірі 5 мільярдів євро до 2025 року. У поточному році Hugo Boss планує досягти мети у 4 мільярди євро.

Компанія оновила бренд під керівництвом колишнього глави Tommy Hilfiger Даніеля Ґрідера. Проводились інвестиції у маркетинг для збільшення продажів і розширення частки ринку.

Hugo Boss планує до 2025 року вийти на операційний прибуток на рівні 600 мільйонів євро, порівняно з попереднім прогнозом 480 мільйонів євро. Очікується, що маржа буде щонайменше 12%.

Як стало відомо LBLV, компанія планує зберегти витрати на маркетинг на рівні 7−8% від групових продажів.

На думку Даніеля Ґрідера, Hugo Boss має хороші перспективи зростання в Сполучених Штатах, на відміну від конкурентів у сегменті предметів розкоші та роздрібної торгівлі, де відзначається зниження споживчих витрат.

Hugo Boss очікує, що в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з 2022 по 2025 рік виторг зростатиме мінімальними двозначними темпами на рік. Компанія прагне збільшити частку продажів із 13% до 20% до 2025 року.

Аналітики LBLV підрахували, що з початку року акції Hugo Boss знизились на 46%. Сьогодні папери компанії подешевшали на 1,23% до 69,22 євро.

Олександр Мельников, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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