З початку року Україна отримала майже $20 мільярдів бюджетної допомоги від партнерів

Міжнародні партнери з початку року надали Україні бюджетної підтримки на суму $19,8 мільярда. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у фейсбуці.

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Скільки надійшло коштів

На середину червня до загального фонду держбюджету надійшло $19,8 млрд або 723,7 млрд грн в еквіваленті від міжнародних партнерів.

Від усіх ресурсів загального фонду, які держава акумулювала за перші 5 місяців року, частка зовнішніх становить 48,9%. Внутрішні ресурси, включно з розміщенням військових облігацій, становлять 51,1% надходжень.

«Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в цьому році вже надав $8,1 млрд пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги.

Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США. Це важливо в умовах, коли частка загального обсягу державного і гарантованого боргу на початок року вже сягнула 78,5% ВВП", — наголосила Підласа.

Також з початку року бюджет отримав $2,7 млрд від МВФ та $1,76 млрд від уряду Канади.