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15 червня 2023, 12:44 Читать на русском

З початку року Україна отримала майже $20 мільярдів бюджетної допомоги від партнерів

Міжнародні партнери з початку року надали Україні бюджетної підтримки на суму $19,8 мільярда. Про цеповідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у фейсбуці.

Міжнародні партнери з початку року надали Україні бюджетної підтримки на суму $19,8 мільярда.

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Скільки надійшло коштів

На середину червня до загального фонду держбюджету надійшло $19,8 млрд або 723,7 млрд грн в еквіваленті від міжнародних партнерів.

Від усіх ресурсів загального фонду, які держава акумулювала за перші 5 місяців року, частка зовнішніх становить 48,9%. Внутрішні ресурси, включно з розміщенням військових облігацій, становлять 51,1% надходжень.

«Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в цьому році вже надав $8,1 млрд пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги.

Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США. Це важливо в умовах, коли частка загального обсягу державного і гарантованого боргу на початок року вже сягнула 78,5% ВВП", — наголосила Підласа.

Також з початку року бюджет отримав $2,7 млрд від МВФ та $1,76 млрд від уряду Канади.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+9
TAN72
TAN72
15 червня 2023, 13:51
#
И всё успешно проели.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 червня 2023, 14:20
#
Неужели вам ни одной
гривны не досталось…
+
0
TAN72
TAN72
15 червня 2023, 15:13
#
Вам у кормушки видимо хорошо.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
15 червня 2023, 14:55
#
Ай справді! нащо українцям їсти? хай вмирають з голоду.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 червня 2023, 15:41
#
Смешно читать о голодающих
миллионерах форума Минфина…
+
0
preyvanamor
preyvanamor
15 червня 2023, 14:55
#
Кредит — це бізнес, а не допомога
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 червня 2023, 15:40
#
Про безвозвратную бюджетную
помощь от США конечно же
не удосужились прочитать.
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