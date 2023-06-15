Міжнародний консорціум банкірів провів першу у світі квантову фінансову трансакцію

Міжнародний консорціум банкірів і фахівців, що фінансуються державою в галузі криптографії, завершив першу у світі транскордонну трансакцію електронних торгових документів з квантовим захистом. Про це пише Finance.yahoo.

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Що відомо

Цей значний крок уперед на шляху до повністю цифрової міжнародної торгівлі, що зробить її дешевшою, простішою, швидшою та стійкішою.

Успішний пілотний проєкт, організований Міжнародною торговою палатою Великобританії та Центром цифрової торгівлі та інновацій (C4DTI) від імені уряду Великобританії та за підтримки урядової агенції Сінгапуру Infocomm Media Development Authority (IMDA).

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Структура IMDA TradeTrust, що повністю відповідає Типовому закону ООН про електронні записи, які передаються (MLETR) і дозволяє кінцевим користувачам передавати, засвідчувати та перевіряти документи та здійснювати передачу права власності між різними цифровими платформами, використовувалась у потоці eBL для угоди.

Навколо електронних торгових документів було розміщено квантово-захищену «печатку» з використанням угоди про симетричні ключі Arqit та квантової нотаріальної технології, що гарантувало, що документи були захищені від поточних та майбутніх кіберзагроз, включаючи ризики, пов'язані з квантовими комп'ютерами.

Нагадаємо

Arqit надає унікальну платформу як послугу безпечного квантового шифрування, яка робить канали зв'язку або дані у стані спокою будь-якого мережевого пристрою або хмарної машини захищеними від поточних та майбутніх форм атак — навіть із квантового комп'ютера.

Продукт Arqit, QuantumCloud, дозволяє будь-якому пристрою завантажувати легкий програмний агент, який може створювати ключі шифрування у партнерстві з будь-якою кількістю інших пристроїв.

Ключі захищені з обчислювальної точки зору.

QuantumCloud може створювати необмежені обсяги ключів у необмежених розмірах груп та регулювати безпечний вхід та вихід пристрою до групи.

Arqit планував випустити першу версію свого програмного забезпечення в липні 2021-го і планувалося, що система запрацює в найближчі два роки. Очікувалося, що інші країни приєднаються до федеральної квантової системи протягом 2021 року.