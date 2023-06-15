Міжнародний консорціум банкірів провів першу у світі квантову фінансову трансакцію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

15 червня 2023, 10:27 Читать на русском

Міжнародний консорціум банкірів провів першу у світі квантову фінансову трансакцію

Міжнародний консорціум банкірів і фахівців, що фінансуються державою в галузі криптографії, завершив першу у світі транскордонну трансакцію електронних торгових документів з квантовим захистом. Про це пише Finance.yahoo.

Міжнародний консорціум банкірів і фахівців, що фінансуються державою в галузі криптографії, завершив першу у світі транскордонну трансакцію електронних торгових документів з квантовим захистом.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Цей значний крок уперед на шляху до повністю цифрової міжнародної торгівлі, що зробить її дешевшою, простішою, швидшою та стійкішою.

Успішний пілотний проєкт, організований Міжнародною торговою палатою Великобританії та Центром цифрової торгівлі та інновацій (C4DTI) від імені уряду Великобританії та за підтримки урядової агенції Сінгапуру Infocomm Media Development Authority (IMDA).

Читайте також: Федеративна квантова система допоможе країнам у боротьбі з кіберзлочинністю

Структура IMDA TradeTrust, що повністю відповідає Типовому закону ООН про електронні записи, які передаються (MLETR) і дозволяє кінцевим користувачам передавати, засвідчувати та перевіряти документи та здійснювати передачу права власності між різними цифровими платформами, використовувалась у потоці eBL для угоди.

Навколо електронних торгових документів було розміщено квантово-захищену «печатку» з використанням угоди про симетричні ключі Arqit та квантової нотаріальної технології, що гарантувало, що документи були захищені від поточних та майбутніх кіберзагроз, включаючи ризики, пов'язані з квантовими комп'ютерами.

Нагадаємо

Arqit надає унікальну платформу як послугу безпечного квантового шифрування, яка робить канали зв'язку або дані у стані спокою будь-якого мережевого пристрою або хмарної машини захищеними від поточних та майбутніх форм атак — навіть із квантового комп'ютера.

Продукт Arqit, QuantumCloud, дозволяє будь-якому пристрою завантажувати легкий програмний агент, який може створювати ключі шифрування у партнерстві з будь-якою кількістю інших пристроїв.

Ключі захищені з обчислювальної точки зору.

QuantumCloud може створювати необмежені обсяги ключів у необмежених розмірах груп та регулювати безпечний вхід та вихід пристрою до групи.

Arqit планував випустити першу версію свого програмного забезпечення в липні 2021-го і планувалося, що система запрацює в найближчі два роки. Очікувалося, що інші країни приєднаються до федеральної квантової системи протягом 2021 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Alpenstein
Alpenstein
15 червня 2023, 11:38
#
Ця стаття на Yahoo з поміткою «Корпоративний PR».

В перекладі не зовсім вірно вказано — Arqit не надає послуги «безпечного квантового шифрування», а радше «шифрування, захищеного від квантових обчислень». Там гра маркетингових термінів навколо слова quantum.

Вони надають послуги звичайного шифрування, але з алгоритмами і ключами такої довжини, що на їхню думку встоїть проти обчислювальної потужності квантових комп’ютерів, коли вони з’являться на ринку в майбутньому.

За суттю в цьому підході мало проривного. Застосування замість стандартних ключів якихось довших. Зараз це називається модним терміном паліатив.
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
15 червня 2023, 12:24
#
Дякуємо
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами