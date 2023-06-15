ФРС США взяла паузу та вихід інвесторів з Китаю: що потрібно знати вранці

У середу американські індекси торгувалися різноспрямовано

S&P 500 додав 0,1%, високотехнологічний Nasdaq — 0,4%, а індекс Dow Jones знизився на 0,7%.

Фондові індекси Америки продемонстрували неоднозначну динаміку, незважаючи на довгоочікуване рішення Федеральної резервної системи США призупинити кампанію з підвищення відсоткових ставок. Все через те, що чиновники ФРС очікують ще два підвищення процентних ставок цього року.

Крім цього, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зазначив, що не передбачає зниження ставок цього року. Він також сказав, що майже всі чиновники ФРС вважають за доцільне подальше підвищення ставок цього року.

Очікується, що до кінця року регулятор підвищить відсоткові ставки до 5,6%.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону переважно зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,2%, японський Nikkei додав 0,6%, сінгапурський STI подорожчав приблизно на 0,5%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng збільшилися на 0,1% та 0,8% відповідно, а південнокорейський Kospi знизився на 0,3%.

Інвестори в Азії з великим оптимізмом зустріли рішення Федеральної резервної системи США не підвищувати процентні ставки, не звертаючи уваги на те, що в регуляторі попередили про можливе подальше зростання ставок цього року.

Інвестори продовжують йти з Китаю

За даними Reuters, минулого місяця іноземні інвестори продали китайських акцій на суму $1,71 млрд, що перевищує квітневий відтік на $0,66 млрд.

При цьому, за даними Atlantic Council, з початку 2022 року міжнародні інституційні інвестори продали китайських активів на суму близько $148 млрд. На тлі цього вартість китайських акцій, особливо тих, що торгуються на біржах у Нью-Йорку та Гонконгу, помітно знизилася.

Окрім цього, останнім часом навіть китайські інвестори відмовляються від вкладень у фондовий ринок Китаю та переказують свої гроші за кордон, що є останньою ознакою того, що економічні перспективи в країні продовжують погіршуватися, зауважує Business Insider.

Акції Tesla зростають рекордну кількість днів

Папери Tesla зростають останні 13 торгових сесій, подорожчавши за цей час приблизно на 40%.

Останнє зростання акцій компанії додало їй близько $240 млрд ринкової капіталізації — більше, ніж вся вартість Toyota, другого за вартістю автовиробника у світі, зауважує Reuters.

При цьому з початку року акції американського виробника електромобілів зросли більш ніж удвічі приблизно на 108%.

Ралі акцій Tesla було розпочато новинами про прийняття системи зарядки компанії традиційними американськими автовиробниками, такими як Ford та General Motors. Крім цього, підтримували зростання паперів Tesla, що почалося, відновлене ралі в американських акціях зростання, а також рішення Ілона Маска залишити посаду генерального директора Twitter.