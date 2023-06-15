Музичні видавці подали до суду на Twitter через порушення авторських прав

17 музичних видавців подали спільний судовий позов на Twitter. Вони звинувачують компанію в створенні умов для порушення авторських прав. Про це повідомляє Reuters .

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Порушення авторських прав

Члени Національної асоціації музичних видавців, включаючи Sony Music Publishing, BMG Rights Management і Universal Music Publishing Group, вимагають відшкодування понад $250 мільйонів за ймовірне порушення майже 1700 авторських прав.



Позивачі заявляють, що Twitter заохочує порушення авторських прав користувачами, що збільшує залученість і доходи від реклами, водночас надаючи йому несправедливу перевагу перед платформами, які платять за музичні ліцензії (TikTok, Facebook, YouTube).



У позові йдеться, що порушення посилилися після того, як Ілон Маск купив Twitter.