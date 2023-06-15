Бізнес з корінням з Ірану продовжує працювати та заробляти в Україні — Опендатабот

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Іранський бізнес в Україні

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україні було 1099 компаній з власниками з Ісламської республіки Іран.

Слід відзначити, що компанії з власниками з Ірану в Україні займаються оптовою торгівлею, будівництвом, ресторанним бізнесом, задіяні в ІТ-сфері та консультуванні з бізнес-питань.

Де розташований бізнес

Більшість бізнесів з іранським корінням в Україні зосереджена у Києві та області, а також на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Цікаво, що у Чернівецькій та Вінницькій областях жодної компанії з власниками з ІРІ не знайдено.

У 2022 статистичну звітність про результати своєї роботи за рік подали лише 5% або 51 компанія з іранськими власниками. Лише 15 компаній мали прибуток, решта повідомили про збитки або подали нульові декларації.

Найбільший дохід за результатами першого року війни зафіксований у ТОВ «Зіба» — 95,1 млн грн.

Топ-10 українських компаній з іранським корінням