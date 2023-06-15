Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 217 910 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
580 російських окупантів, 12 танків, 3 ракети та 1 гелікоптер. Втрати ворога за 14 червня
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків — 3955 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 7667 (+14) од,
- артилерійських систем - 3793 (+10) од,
- РСЗВ — 604 (+1) од,
- засоби ППО — 364 (+0) од,
- літаків - 314 (+0) од,
- гелікоптерів - 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3333 (+9),
- крилаті ракети — 1199 (+3),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6506 (+24) од,
- спеціальна техніка — 519 (+3).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі