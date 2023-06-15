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15 червня 2023, 9:33 Читать на русском

Суд зобов’язав Starbucks виплатити колишній співробітниці $25 мільйонів

Суд зобов’язав компанію Starbucks виплатити $25 млн колишній співробітниці у справі про расову дискримінацію. Федеральне журі в Нью-Джерсі встановило, що Starbucks порушила її федеральні цивільні права. Про це повідомляє BBC.

Суд зобов’язав компанію Starbucks виплатити $25 млн колишній співробітниці у справі про расову дискримінацію.

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Передісторія

У 2018 році двоє темношкірих чоловіків прийшли до одного з кафе Starbucks у Філадельфії. Співробітники компанії не дозволили одному з них скористатися туалетом і попросили хлопців піти. Після відмови вони викликали поліцію. Правоохоронці одягли на чоловіків кайданки і вивели їх із кафе.

Цей інцидент обурив громадськість і призвів до масових протестів проти Starbucks, після чого компанія закрила на один день усі свої 8000 магазинів у США, щоб провести для працівників тренінги з боротьби з упередженням.

Регіональна менеджерка Starbucks у Філадельфії пані Філліпс була звільнена. Однак вона подала до суду на компанію звинувативши їх у неправомірному звільненні та несправедливому покаранні «білих» працівників. Вона зазначила, що темношкірий керівник закладу, де стався інцидент, зберіг свою роботу.

Федеральне журі в Нью-Джерсі встановило, що Starbucks порушила федеральні цивільні права пані Філліпс, а також закон штату, що забороняє дискримінацію за ознакою раси, присудивши 600 000 доларів компенсації і 25 млн доларів у вигляді штрафу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
15 червня 2023, 10:23
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Наконец-то черного наказали за рассовую дискриминацию!!!
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