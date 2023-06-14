Минулої доби українські захисники ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 217 330 військових убитими. Про це свідчать даніГенштабу ЗСУ.
680 російських окупантів, 8 танків, 13 ракет та 15 БПЛА. Втрати ворога за 13 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків — 3943 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 7653 (+11) од,
- артилерійських систем — 3783 (+17) од,
- РСЗВ — 603 (+2) од,
- засоби ППО — 364 (+1) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 300 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3324 (+15),
- крилаті ракети — 1196 (+13),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6482 (+9) од,
- спеціальна техніка — 516 (+5).
Джерело: Мінфін
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