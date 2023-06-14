Porsche залишається лідером серед люксових брендів світу шостий рік поспіль

Німецький автомобільний бренд Porsche залишається лідером світового рейтингу у сегменті товарів класу «люкс» за підсумками шостого року поспіль, повідомляє Brand Finance.

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Люксові бренди

Вартість бренду за минулий рік збільшилася на 9% — до $36,76 млрд.

На другому місці залишився відомий своїми сумками Louis Vuitton (+12,2% до $26,29 млрд).

Chanel вийшов на третю позицію (+27% до $19,39 млрд). Він відтіснив на четвертий рядок італійський бренд одягу Gucci, вартість якого знизилася на 1,5% — до $17,84 млрд.

На п'ятому місці залишився Hermes (+4,9%, до $14,165 млрд), на восьмому — Rolex (+28,3%, до $10,71 млрд).

На шосту сходинку піднявся Dior (+46%, до $13,15 млрд), через що Cartier перемістився на сьому позицію (+1%, до $12,54 млрд).

До дев'ятого місця з 11-го минулого року піднялася американська ювелірна мережа Tiffany, вартість бренду якої збільшилася на 10,2% — до $7,43 млрд.

В результаті італійська Ferrari тепер замикає топ-10 з показником не набагато нижче — $7,42 млрд (зниження на 7,7%).

Найшвидше зростав автомобільний бренд Lamborghini, вартість якого підскочила за рік у 2,2 рази. Тепер він займає 18-ту позицію в рейтингу порівняно з 30-ою роком тому.

Серед 50 компаній рейтингу Brand Finance 12 французьких, 15 італійських та шість швейцарських. Також у ньому по п'ять представників США та Великобританії.

У рейтингу є дві китайські компанії — готельна мережа Shangri-La (29 місце) та ювелірний бренд Lao Feng Xiang (30 місце).