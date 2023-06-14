Porsche залишається лідером серед люксових брендів світу шостий рік поспіль

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 червня 2023, 17:10 Читать на русском

Porsche залишається лідером серед люксових брендів світу шостий рік поспіль

Німецький автомобільний бренд Porsche залишається лідером світового рейтингу у сегменті товарів класу «люкс» за підсумками шостого року поспіль, повідомляє Brand Finance.

Німецький автомобільний бренд Porsche залишається лідером світового рейтингу у сегменті товарів класу «люкс» за підсумками шостого року поспіль, повідомляє Brand Finance.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Люксові бренди

Вартість бренду за минулий рік збільшилася на 9% — до $36,76 млрд.

На другому місці залишився відомий своїми сумками Louis Vuitton (+12,2% до $26,29 млрд).

Chanel вийшов на третю позицію (+27% до $19,39 млрд). Він відтіснив на четвертий рядок італійський бренд одягу Gucci, вартість якого знизилася на 1,5% — до $17,84 млрд.

На п'ятому місці залишився Hermes (+4,9%, до $14,165 млрд), на восьмому — Rolex (+28,3%, до $10,71 млрд).

На шосту сходинку піднявся Dior (+46%, до $13,15 млрд), через що Cartier перемістився на сьому позицію (+1%, до $12,54 млрд).

До дев'ятого місця з 11-го минулого року піднялася американська ювелірна мережа Tiffany, вартість бренду якої збільшилася на 10,2% — до $7,43 млрд.

В результаті італійська Ferrari тепер замикає топ-10 з показником не набагато нижче — $7,42 млрд (зниження на 7,7%).

Найшвидше зростав автомобільний бренд Lamborghini, вартість якого підскочила за рік у 2,2 рази. Тепер він займає 18-ту позицію в рейтингу порівняно з 30-ою роком тому.

Серед 50 компаній рейтингу Brand Finance 12 французьких, 15 італійських та шість швейцарських. Також у ньому по п'ять представників США та Великобританії.

У рейтингу є дві китайські компанії — готельна мережа Shangri-La (29 місце) та ювелірний бренд Lao Feng Xiang (30 місце).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами