Інфляція в США сповільнилася до найнижчого рівня більше, ніж за два роки

Інфляція у США у травні сповільнилася до найнижчого рівня з березня 2021 року і склала 4% у річному вираженні, повідомило американське Міністерство праці.

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Уповільнення інфляції

У червні 2022 року зростання споживчих цін у США досягло максимальних 9,1%, і відтоді цей показник безперервно знижувався. У березні 2023 року інфляція в країні становила 5%, у квітні — 4,9%.

Так званий базовий індекс споживчих цін, який не враховує вартість продуктів харчування та енергії, у травні сповільнився до 5,3% у річному обчисленні. Але в місячному вирахуванні ці ціни зростають на 0,4% починаючи з грудня 2022 року (у лютому 2023-го зростання склало 0,5%). Це ключовий індикатор цін, за яким уважно стежить Федеральна резервна система США (ФРС), і він продовжує зростати, наголошує Bloomberg.

Загальна інфляція уповільнюється завдяки зниженню цін на енергію та продукти харчування, які подешевшали до рівня, що спостерігався до загострення конфлікту між Росією та Україною у лютому 2022 року, зазначає агентство. Проте, інфляція стійко і набагато перевищує цільовий рівень ФРС 2%.

Reuters вказує на змішану картину на ринку праці: кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі у травні значно зросла, але й рівень безробіття досяг семимісячного максимуму 3,7%, хоча ще у квітні перебував на 53-річному мінімумі 3,4%.

Всі ці дані опубліковані напередодні дводенного засідання ФРС, на якому буде ухвалено рішення про те, чи підвищувати відсоткові ставки одинадцяте поспіль.

Що буде зі ставкою

Раніше глава ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що вважає за краще пропустити підвищення ставки, залишивши можливість для майбутнього посилення політики у разі потреби. Економісти загалом згодні, що поступове уповільнення інфляції та ринку праці дає ФРС можливість уперше з березня 2022 року зробити паузу у підвищенні відсоткових ставок, зазначає Reuters.