Інфляція в США сповільнилася до найнижчого рівня більше, ніж за два роки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 червня 2023, 11:08 Читать на русском

Інфляція в США сповільнилася до найнижчого рівня більше, ніж за два роки

Інфляція у США у травні сповільнилася до найнижчого рівня з березня 2021 року і склала 4% у річному вираженні, повідомило американське Міністерство праці.

Інфляція у США у травні сповільнилася до найнижчого рівня з березня 2021 року і склала 4% у річному вираженні, повідомило американське Міністерство праці.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Уповільнення інфляції

У червні 2022 року зростання споживчих цін у США досягло максимальних 9,1%, і відтоді цей показник безперервно знижувався. У березні 2023 року інфляція в країні становила 5%, у квітні — 4,9%.

Так званий базовий індекс споживчих цін, який не враховує вартість продуктів харчування та енергії, у травні сповільнився до 5,3% у річному обчисленні. Але в місячному вирахуванні ці ціни зростають на 0,4% починаючи з грудня 2022 року (у лютому 2023-го зростання склало 0,5%). Це ключовий індикатор цін, за яким уважно стежить Федеральна резервна система США (ФРС), і він продовжує зростати, наголошує Bloomberg.

Загальна інфляція уповільнюється завдяки зниженню цін на енергію та продукти харчування, які подешевшали до рівня, що спостерігався до загострення конфлікту між Росією та Україною у лютому 2022 року, зазначає агентство. Проте, інфляція стійко і набагато перевищує цільовий рівень ФРС 2%.

Reuters вказує на змішану картину на ринку праці: кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі у травні значно зросла, але й рівень безробіття досяг семимісячного максимуму 3,7%, хоча ще у квітні перебував на 53-річному мінімумі 3,4%.

Всі ці дані опубліковані напередодні дводенного засідання ФРС, на якому буде ухвалено рішення про те, чи підвищувати відсоткові ставки одинадцяте поспіль.

Що буде зі ставкою

Раніше глава ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що вважає за краще пропустити підвищення ставки, залишивши можливість для майбутнього посилення політики у разі потреби. Економісти загалом згодні, що поступове уповільнення інфляції та ринку праці дає ФРС можливість уперше з березня 2022 року зробити паузу у підвищенні відсоткових ставок, зазначає Reuters.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами