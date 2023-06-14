Адміністрація президента США Джо Байдена виділила новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні. Що до нього увійшло
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Що включає пакет
Вашингтон заявляє, що пакет включає «ключові можливості» для повернення українських територій, а також підтримки протиповітряної оборони України.
Список озброєнь:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;
- 15 бойових машин піхоти Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- протитанкові системи Javelin;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси АТ-4;
- понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;
- запасні частини та інше польове обладнання.
Джерело: Мінфін
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