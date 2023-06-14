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14 червня 2023, 9:38 Читать на русском

Україна отримає ще 100 мільйонів євро на відновлення від ЄІБ

Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк погодилися надати гарантію ЄС, яка дозволить ЄІБ надати Україні 100 мільйонів євро нової позики на швидке відновлення. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк погодилися надати гарантію ЄС, яка дозволить ЄІБ надати Україні 100 мільйонів євро нової позики на швидке відновлення.

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100 мільйонів на відновлення

Зазначається, що ця гарантія Євросоюзу є одним із елементів ініціативи ЄС для України (EU4U), яку ЄІБ схвалив у березні 2023 року і яка також включає фонд EU4Ukraine та пакет технічної допомоги та консультацій у розмірі 100 млн євро з власних коштів банку.

Надані кошти Україна зможе використати, наприклад, для ремонту муніципальної чи енергетичної інфраструктури.

«ЄС посилює підтримку для задоволення потреб України у швидкому відновленні. Окрім 1 млрд євро на швидке відновлення для підтримки критично важливих секторів, узгоджена гарантія ЄС дозволяє ЄІБ позичити Україні додаткові 100 млн євро на дуже вигідних умовах. Ми сповнені рішучості повернути життя всім громадам України, які потерпають від агресії росії», — зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zig4free
zig4free
14 червня 2023, 11:09
#
Зато в Циркунах (Харковская обл), с начала народ обнадежили, мол будут востанавливать по новым стандартам, люди уже начали востанавливать село за свой счет в надежде…

! но в начале этого лета — програму завернули мол стреляют по селу много!

Вопрос почему по стрелу стреляют много? —

1. Потому что там много военных проживают в домах которые покинули жители — ВПО!

2. Потому что много кто в сеть выкладывает видео села

3. Потому что калобаратны тут и там и сливают место жительства и позиции ВСУ!

И это не потому что им нравиться русский-мир, им не нравиться тотальная коррупция, и скотское отношение власти к народу!

Мой личный пример: зять умер во время оккупации Циркунов, пришлось хоронить в огороде, когда Циркуны деокупировали, теще надо было перезахоронить его по нормальному, так вот власти Харкова конченые начали задавать неуместные и не этичные вопросы, мол почему скорую не вызывали, почему участкового небыло, почему священик был свидетелем… полный мрак!

Конченые, конченые и еще раз конченые!

Удивительно почему бы калобарантам не быть с таким отношением власти?

Я то живу в Одессе, но те кто попал в Харьковщине, в тех же Циркунах — люто ненавидят власти Украины!

Власти сами себе роют могилу! И плодят калоборантов своим скотским отношением!
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