13 червня Кабінет міністрів виділив 7,8 мільярда гривень на продовження програми кредитування бізнесу за програмою державних гарантій на портфельній основі. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигальзаявив, відкриваючи засідання уряду.
Кабмін виділив 7,8 мільярда на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Портфельні гарантії
«Ухвалюємо рішення, яке дозволить продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд грн. Це одна із програм доступних пільгових кредитів, коли держава покриває до 80% кредиту підприємця перед банком», — сказав Шмигаль.
Хто отримає гарантії
За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука гарантії в рамках програми отримають 9 банків-кредиторів:
- Приватбанк
- Укргазбанк
- ПУМБ
- Укрексімбанк
- ПроКредит Банк
- Банк Кредит Дніпро
- Банк Львів
- Піреус Банк
- МТБ Банк.
Читайте: Банки вже видали кредитів під держгарантії на портфельній основі на 73,81 мільярда
«Встановлено граничні розміри надання цих гарантій для кожного окремого банку-кредитора на загальну суму до 7,79 млрд гривень», — зазначив Мельничук.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі