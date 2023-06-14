Кабмін виділив 7,8 мільярда на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу

13 червня Кабінет міністрів виділив 7,8 мільярда гривень на продовження програми кредитування бізнесу за програмою державних гарантій на портфельній основі. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив , відкриваючи засідання уряду.

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Портфельні гарантії

«Ухвалюємо рішення, яке дозволить продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд грн. Це одна із програм доступних пільгових кредитів, коли держава покриває до 80% кредиту підприємця перед банком», — сказав Шмигаль.

Хто отримає гарантії

За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука гарантії в рамках програми отримають 9 банків-кредиторів:

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«Встановлено граничні розміри надання цих гарантій для кожного окремого банку-кредитора на загальну суму до 7,79 млрд гривень», — зазначив Мельничук.