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22 травня 2023, 12:01 Читать на русском

Банки вже видали кредитів під держгарантії на портфельній основі на 73,81 мільярда (інфографіка)

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 22 587 кредитів на загальну суму 73,81 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 22 587 кредитів на загальну суму 73,81 млрд гривень.
Фото: ideabank.ua

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Скільки видано кредитів

Станом на 1 травня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 16 674 кредити на суму 52,17 млрд гривень.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,57 млрд гривень. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (36,32 млрд гривень).

При цьому у квітні 2023 року укладено 926 кредитних договорів на суму 3,82 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,04 млрд гривень.

Банки-лідери

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирує Приватбанк — наразі обслуговується 11 790 кредитів на загальну суму 17,46 млрд грн, що становить 72 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2 129 кредитів на загальну суму 8,79 млрд грн (відповідно — 76% від ліміту банку).

Де найбільший обсяг кредитів

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • у Києві — 1 123 кредити на суму 4,08 млрд грн;
  • в Одеській області, де обслуговується 1 154 кредити на 3,81 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області — 1 487 кредитів на 3,72 млрд грн;
  • у Львівській — 1 404 кредити на 3,37 млрд гривень.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство — 6 189 кредитів на загальну суму 32,52 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 6 533 кредити на 10,51 млрд грн;
  • переробної промисловості — 1 544 кредити на 5,62 млрд гривень.

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Джерело: Мінфін
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