У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 22 587 кредитів на загальну суму 73,81 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Банки вже видали кредитів під держгарантії на портфельній основі на 73,81 мільярда (інфографіка)
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки видано кредитів
Станом на 1 травня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 16 674 кредити на суму 52,17 млрд гривень.
Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,57 млрд гривень. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (36,32 млрд гривень).
При цьому у квітні 2023 року укладено 926 кредитних договорів на суму 3,82 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,04 млрд гривень.
Банки-лідери
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирує Приватбанк — наразі обслуговується 11 790 кредитів на загальну суму 17,46 млрд грн, що становить 72 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.
Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2 129 кредитів на загальну суму 8,79 млрд грн (відповідно — 76% від ліміту банку).
Де найбільший обсяг кредитів
Найбільший обсяг кредитів обслуговується:
- у Києві — 1 123 кредити на суму 4,08 млрд грн;
- в Одеській області, де обслуговується 1 154 кредити на 3,81 млрд грн;
- у Дніпропетровській області — 1 487 кредитів на 3,72 млрд грн;
- у Львівській — 1 404 кредити на 3,37 млрд гривень.
За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
- сільське господарство — 6 189 кредитів на загальну суму 32,52 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 6 533 кредити на 10,51 млрд грн;
- переробної промисловості — 1 544 кредити на 5,62 млрд гривень.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод 10% знижка: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі