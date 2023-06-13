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13 червня 2023, 17:02 Читать на русском

НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

Національний банк застосував заходи впливу до двох фінансових компаній — ТОВ «Рендолф Капітал» та ТОВ «ФК «Стратег». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк застосував заходи впливу до двох фінансових компаній — ТОВ «Рендолф Капітал» та ТОВ «ФК «Стратег».
Фото: bank.gov.ua

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«Рендолф Капітал»

Так, до «Рендолф Капітал» застосовано захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню. Компанія не виконала вимоги щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу у першому кварталі 2023 року.

Зазначається, що це негативно впливає на реальні та потенційні фінансові можливості установи. «Рендолф Капітал» зобов’язане усунути порушення та його причини до 13 липня 2023 року.

ФК «Стратег»

ФК «Стратег» тимчасово зупинено ліцензію на надання гарантій. За результатами звітності за перший квартал 2023 року встановлено, що компанія на ринку гарантій не дотримується обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Усунути порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії, ФК «Стратег» зобов'язана до 27 липня 2023 року.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 червня 2023 року. Вони набирають чинності з 13 червня.

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Джерело: Мінфін
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