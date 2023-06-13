Оператори паливного ринку в особі Нафтогазової асоціації України (НАУ) закликають міжнародні платіжні системи й банки залишити ставки інтерчейндж на рівні не вище за 0,7% й еквайрингу на діючому рівні до закінчення воєнного стану і протягом трьох місяців після його закінчення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАУ.
Оператори паливного ринку закликали не підвищувати вартість еквайрингу під час війни
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У профільному об'єднанні зазначили, що з 1 липня 2023 року очікується підвищення вартості еквайрингу для українського бізнесу, що призведе до миттєвого збільшення вартості всіх товарів і послуг в Україні.
«Протягом останніх 7 років в Україні значно зріс рівень безготівкових розрахунків, як за показниками зростання мережі POS-терміналів, так і за кількістю й обсягами безготівкових операцій серед населення України. Відчутно скоротилось відставання України у цій сфері від країн Європи. Тобто Україна стрімко переходить на безготівкові розрахунки у всіх сферах товарів і послуг», — йдеться у повідомлені.
З початком повномасштабного вторгнення міжнародні платіжні системи значно знизили ставку інтерчейндж в Україні. Проте максимальні законодавчі ставки інтерчейндж в ЄС значно нижчі (0,2−0,3 %), аніж навіть пільгова ставка, яка діє в Україні під час воєнного стану.
У НАУ наголосили, що в Україні ще 2021 року було зареєстровано законопроєкт, метою якого було зафіксувати максимальний розмір комісійної винагороди за інтерчейндж на рівні 0,2−0,3%, а також запровадити відповідальність за перевищення граничних обсягів комісійної винагороди за інтерчейндж.
Експерти асоціації упевненні, що підвищення ставок інтерчейндж, і як результат еквайрингу, для суб'єктів господарювання матиме прямий негативний вплив на вартість товарів і послуг для українських споживачів.
Ті ж суб'єкти господарювання, зокрема мережі АЗС, нестимуть додаткові витрати за можливість клієнта розрахуватись пластиковою карткою чи мобільним. Проте на сьогодні витрати на еквайринг в операторів АЗС в рази перевищують витрати на інкасацію.
«З метою підтримки українського бізнесу й споживачів в умовах воєнного стану Нафтогазова асоціація України закликає Національний банк України, міжнародні платіжні системи й банківські установи не підвищувати ставки інтерчейндж (еквайрингу) в той час, коли країна перебуває у стані війни», — наголосили в НАУ.
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Коментарі - 1
Це я згадую недільний (4 червня) розгін фейка про те що банки-еквайри будуть передавати в НБУ інформацію об операціях своїх клієнтів і що це нібито зачепить усіх власників карток бо банки будуть передавати інформацію про їх операції.
Публічних вибачень я так і не побачив, добре що хоч спростування від НБУ опублікували. Бо інші зрадо-блогери і цього не зробили.