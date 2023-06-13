Акції Apple досягли нового історичного максимуму, нафта дешевшає: що треба знати вранці

Американські акції виросли у понеділок

S&P 500 додав 0,9%, високотехнологічний Nasdaq — 1,5%, а індекс Dow Jones — 0,6%.

Основні фондові індекси США розпочали тиждень на позитивній ноті, чому сприяли очікування інвесторів щодо того, що Федеральна резервна система призупинить цикл підвищення ставок.

Очікується, що регулятор збереже відсоткові ставки в діапазоні 5−5,25% у середу, оскільки дані індексу споживчих цін (ІСЦ) у США, які будуть опубліковані сьогодні, ймовірно, покажуть зниження інфляційного тиску в країні.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,9%, японський Nikkei додав 1,9%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,4%, гонконзький Hang Seng збільшився на 0,3%, Shanghai Composite практично не змінився, а сінгапурський STI знизився на 0,5%.

Ринки Азії також збільшуються в очікуванні того, що ФРС США призупинить підвищення відсоткових ставок.

Акції Apple досягли нового історичного максимуму

За підсумками вчорашніх торгів папери Apple виросли на 1,6% — до $183,79, що є новим історичним максимумом.

Попередній максимум був у січні 2022 року.

З початку року капіталізація Apple збільшилася приблизно на 41% порівняно з 35% зростанням індексу Nasdaq.

Зростання акцій яблучного гіганта у 2023 році також надало значну підтримку індексу S&P 500 цього року — на частку Apple припадає близько 7,5% індексу.

Крім цього, стрімке зростання акцій Apple цього року дозволило компанії знову наблизитися до ринкової капіталізації $3 трлн. Зараз вартість Apple оцінюється в $2,89 трлн, зауважує Bloomberg.

Нафта продовжує стрімко дешевшати

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent знизилися на 3,9% до $71,84 за барель, а контракти на WTI впали на 4,3% до $67,12.

Вартість Brent досягла найнижчого рівня з грудня 2021 року, а ціна WTI — мінімуму з березня цього року.

Все через побоювання з приводу попиту на енергоресурси з боку Китаю, потенційної рецесії в США, а також сильних потоків російської нафти на міжнародний ринок.

Тим часом посилаючись на зростання пропозиції та зниження попиту, Goldman Sachs знизив свій прогноз на кінець року за вартістю нафти маркою Brent до $86 за барель із $95, а прогноз з нафти WTI — до $81 із $89.