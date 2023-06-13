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13 червня 2023, 9:28 Читать на русском

Nasdaq оголосила про найбільшу угоду у своїй історії. Акції біржового оператора обвалилися

Біржевий оператор Nasdaq купує компанію з розробки фінансового програмного забезпечення Adenza, що належить Thoma Bravo, за $10,5 млрд. Угода стане найбільшим придбанням в історії Nasdaq. Про це повідомляє Reuters.

Біржевий оператор Nasdaq купує компанію з розробки фінансового програмного забезпечення Adenza, що належить Thoma Bravo, за $10,5 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Nasdaq купує Adenza на тлі прагнення стати більш технологічно орієнтованою компанією. Nasdaq, як і її конкуренти, почала активно купувати компанії, щоб диверсифікувати свій портфель технологій та інтелектуальної власності після того, як у 2005 році регуляторні норми відкрили ринок торгівлі акціями для конкуренції з боку брокерів», — пише агентство.

З того часу Nasdaq купила власника скандинавської біржі OMX у 2007 році за $3,7 млрд, витратила $1,1 млрд на Міжнародну фондову біржу у 2016 році та придбала фірму Verafin, що займається програмним забезпеченням для боротьби з фінансовими злочинами, у 2020 році за $2,75 млрд.

Програмне забезпечення Adenza в основному використовується банками та брокерськими компаніями, і аналітики кажуть, що угода Nasdaq з купівлі компанії допоможе їй диверсифікувати свою діяльність, не обмежуючись лише операторською діяльністю на фондових біржах.

В рамках угоди Thoma Bravo отримає 14,9% акцій Nasdaq, що зробить приватну інвестиційну компанію одним з найбільших акціонерів біржового оператора.

Очікується, що Холден Шпет, керуючий партнер Thoma Bravo, буде призначений до ради директорів Nasdaq.

Угоду планують закрити протягом 6−9 місяців після отримання схвалення регулюючих органів.

Угода включає $5,75 млрд та 85,6 млн звичайних акцій Nasdaq.

Також Nasdaq планує випустити боргові зобовʼязання на суму $5,9 млрд. Компанія очікує, що придбання Adenza почне позитивно впливати на її прибуток на акцію через два роки.

Падіння акцій

Акції біржового оператора після анонсу угоди обвалилися на 11,81% до $51 за акцію.

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Джерело: Мінфін
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