Маркетмейкери біжать із Binance US, обсяг торгів на Robinhood впав на 68%: що нового на ринку криптовалют

Binance анонсувала делістинг ряду спотових пар із BNB

Криптовалютна біржа Binance оголосила про делістинг з 14 червня низки торгових пар з BNB, BUSD та ETH.

Спотова платформа припинить підтримку торгових інструментів: BIFI/BUSD, DASH/BNB, FIO/BUSD, GAL/BNB, ILV/BNB, KLAY/BNB, LIT/ETH, MC/BNB, MINA/BNB, MLN/BUSD, ONE/ETH, OXT/BUSD, PEOPLE/BNB, PEOPLE/ETH, QNT/BNB, WAXP/BNB, XTZ/ETH, ZEC/BNB, ZRX/ETH.

У компанії зазначили, що користувачі зможуть торгувати вищезазначеними активами в інших доступних парах.

У Binance нагадали про необхідність внести відповідні зміни до налаштувань торгових ботів через делістинг, щоб уникнути можливих втрат.

Маркетмейкери біжать із Binance US: глибина ринку просіла на 78% з моменту подання позову SEC

Глибина ринку на торговій платформі Binance.US знизилася на 78%. Це сталося лише за 1 тиждень після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала на компанію до суду. Такий стан справ викликав серйозні побоювання трейдерів із приводу ліквідності, оскільки маркет-мейкери повально залишали майданчик.

За даними аналітиків з Kaiko, зниження глибини ринку відбулося за 25 провідними криптоактивами. Цей показник впав майже на 80% з 5 по 11 червня 2023 року.

За словами дослідників, це ключовий показник, що показує ліквідність і глибину портфеля замовлень, інакше кажучи, обсяги на купівлю та продаж віртуальних активів на різних цінових рівнях. Зменшення даних значень передбачає потенційні проблеми для трейдерів, що виконують ордери.

Маркет-мейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, встановлюючи ціни купівлі та продажу. Їх раптовий догляд серйозно обмежив ліквідність на торговому майданчику, через що клієнтам платформи стало важче ефективно виконувати операції.

Китайський інвестбанк BOCI випустив цінні папери на $28 млн на блокчейні Ethereum

Інвестиційний банк BOCI, що входить до групи Bank of China, в Гонконгу провів на Ethereum токенізацію випуску нот в обсязі 200 млн юанів ($28 млн). Партнером виступив UBS.

«Ця перший продукт такого роду в АТР, створений відповідно до законодавства Гонконгу і Швейцарії… і впроваджує регульовані цінні папери в публічний блокчейн», — йдеться у прес-релізі.

У грудні 2022 року UBS реалізував аналогічну ініціативу на $50 млн у permissioned-блокчейні відповідно до англійського та швейцарського законодавства.

UBS продовжить розширювати послуги з токенізації, охоплюючи структуровані продукти, інструменти з фіксованим доходом та угоди РЕПО.

Обсяг торгів криптоактивами на Robinhood знизився на 68%

Платформа Robinhood відзвітувала про падіння обсягу торгів криптоактивами. Показник травня виявився на 68% нижчим від значень відповідного періоду 2022 року ($2,1 млрд і $6,6 млрд відповідно).

Оборот криптоактивів минулого місяця впав на 43% порівняно з квітнем. Показник знизився, попри зростання обсягів торгів акціями (+27%) та опціонами (+29%).

Число активних користувачів платформи за рік впало з 14,6 млн до 10,6 млн. Квітневий показник — 11,5 млн.

Загальний обсяг активів у розпорядженні Robinhood зріс до $81,8 млрд. У квітні він становив $77,4 млрд, а у травні минулого року — $73,9 млрд.

Варто зазначити, що в першому кварталі 2023 року прибуток Robinhood від операцій з криптовалютами обвалився на 30%.

З 27 червня платформа припинить підтримку криптовалют Cardano, Polygon та Solana.