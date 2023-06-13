Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 216 650 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
470 російських окупантів, 4 танки та 2 БПЛА. Втрати ворога за 12 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
- танків — 3935 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7642 (+6) од,
- артилерійських систем — 3766 (+20) од,
- РСЗВ — 601 (+0) од,
- засоби ППО — 363 (+1) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 300 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3309 (+2),
- крилаті ракети — 1183 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6473 (+2) од,
- спеціальна техніка — 511 (+1).
Джерело: Мінфін
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