Євро подешевшало на 5 копійок. Офіційний курс валют

13 червня європейська валюта подешевшала на 5 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,35 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

12 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,40 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та продажу.

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