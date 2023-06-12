До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 12 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 12 червня
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Закриття 12 червня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,30/39,69
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39,32/39,71
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2/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,27 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,20, євро — 40,18−40,40 грн.
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