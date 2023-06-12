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12 червня 2023, 17:10 Читать на русском

Як змінилися доходи іноземного бізнесу в Росії у 2022 році — дослідження KSE

Загальна виручка іноземних компаній, які працювали на російському ринку у 2022 році, впала на 42%, а прибуток — на 19%. Про це йдеться у новому дослідженні KSE.

Загальна виручка іноземних компаній, які працювали на російському ринку у 2022 році, впала на 42%, а прибуток — на 19%.

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На початку травня 2023 року KSE Institut зібрав оновлені фінансові результати з російського реєстру юридичних осіб ЕГРЮЛ.

На той час фінансові результати були доступні для ~1700 із 1850 юридичних осіб, які знаходяться в базі даних KSE як такі, що мають у РФ власні юридичні особи (контрольні частки в статутному капіталі ООО або АО).

Виручка компаній

Загальна виручка цих 1700 юридичних осіб у 2022 році впала на 42% — з $304 млрд до $214 млрд. Прибуток впав на 19% — з $16,8 до $14,1 млрд. Зміни виручки не однакові в залежності від статусів компаній.

Компанії, які «виходять» або вже пішли з російського ринку, мали вдвічі менше доходів у 2022 році. Ті, хто залишається або «вичікує» — мали майже однакові доходи в порівнянні з 2021 роком.

Також, ті компанії, які «залишаються» і «вичікують», збільшили прибуток при майже незмінному доході — ймовірно, через зростання цін або через зниження конкуренції і отримання долі ринку тих, які вийшли з країни.

Найбільше фінансово страждають ті, хто тривалий час виходить. Це говорить про те, що зволікання з виходом шкодить, перш за все, самим компаніям. Найбільш платоспроможні покупці вже скупили найпривабливіші активи тих, хто пішов першими, і тепер російська влада ускладнює подальший вихід.

Ті, хто пішов, працюють краще, ніж ті, хто тільки йде. Важливо розуміти, що активи не закриваються, а передаються новим місцевим власникам або місцевому менеджменту, які відновлюють свою діяльність. Екс-власники також зацікавлені у підтримці діяльності активів.

Хто збільшив виручку

Найбільше збільшили виручку виробники споживчих товарів/циклічних товарів. Вони також є одними з лідерів за зростанням прибутку. Це можна пояснити тим, що такі компанії, як правило, не залишають російський ринок, наприклад, Nestle або Mondelēz.

Джерело: Мінфін
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